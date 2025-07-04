"Ставити себе на перше місце — не егоїзм, а виживання", — Світлана Кончаніна, начальниця департаменту із залучення та розвитку талантів "Київстар"

“ТОП-100" розпитав Світлану Кончаніну, начальницю департаменту із залучення та розвитку талантів "Київстар", про досвід реалізації проєкту ”ФЕРМА", про те, як компанія прийшла до системної роботи з підтримки ментального стану працівників і які результати вже отримала.

Як зʼявилась ідея "ФЕРМИ"?

- "ФЕРМА" — це простір турботи про ментальне здоров’я для співробітників. Абревіатура розшифровується як факультет екологічної рівноваги та ментальності.

Майданчик діє у нашій компанії з весни 2024 року. Програма виникла з усвідомлення того, що добробут співробітників — це не лише про психологічну підтримку, а й про цілісну турботу про себе. Хотілося створити простір, де можна знаходити свої точки опори та сенси. Де кожен може обрати ту тематику, яка йому відгукується найбільше. Для когось важливо отримати поради про фінансову стабільність та інвестиції, комусь важливо налагодити здоровий сон та пройти кроковий челендж, хтось захоплюється арттерапевтичними практиками, а комусь важливо дізнатись, як стрес впливає на домашніх улюбленців. Це все, і не тільки є на нашій "ФЕРМІ".

Які першочергові завдання ставились перед проєктом?

- Основна мета проєкту — формування культури турботи, де психічне здоров’я не табу, а пріоритет і відповідальність кожного з нас.

У 2024 році головною метою було допомогти людям зупинитись, заземлитись та перезавантажитись. В умовах надмірної втоми та постійного напруження ми прагнули дати доступні та легкі інструменти піклування про себе — без надмірної теорії чи формальностей. Принципи були прості: рух, турбота, натхнення.

Скільки людей скористалися програмою за перший рік?

- За перший рік до програми долучилися понад 1000 співробітників у різних форматах: участь у вебінарах, лекціях, майстер-класах, групах підтримки та марафонах. Ми бачимо стабільний інтерес, глибоку залученість і теплий відгук від колег. До того ж програмою можуть користуватись не лише співробітники, а й їхні рідні, і це особливо цінно. Ми враховуємо побажання колег та аналізуємо запити відповідно до нашого щорічного опитування "Пульс: ти як", де співробітники діляться своїми потребами. Ці результати стають основою для майбутніх тем і форматів.

Яким був розвиток "ФЕРМИ"?

- Спочатку основним фокусом були три напрями: рух, турбота, натхнення. Але дуже швидко ми побачили, що людям потрібно не лише перезавантаження, а й глибші сенси та знання.

Тож у 2025 році "ФЕРМА" трансформувалася в екосистему з окремими просторами:

Світлиця добробуту — простір фінансової гармонії.

Луг різноманіття — про культуру інклюзії, де цінується різноманітність кожного.

Сад відновлення — куточок спокою, релаксації й нових сил.

Джерело сенсів — простір, де народжуються глибокі роздуми та нові сенси.

Криївка незламних — місце для відвертих розмов з ветеранами та військовими, щоб черпати натхнення з їхньої сили духу, мужності та стійкості.

Які теми порушувались на вебінарах і тренінгах?

- Тематика таких зустрічей дуже широка:

Синдром ФОМО.

Здоровий сон.

Вітаміни та нутриціологія.

Садотерапія.

Екологічне споживання та свідома мода.

Як кинути палити.

Антидепресанти: всі за та проти.

Як мотивувати себе займатись спортом.

Арттерапія: нейрографіка і нейрокінцуґі.

Парфумерний майстер-клас.

Вебінари про добробут домашніх улюбленців.

Гроші: міфи, переконання та шляхи до фінансової свободи.

РДУГ — простими словами.

Розуміння аутизму: ключові аспекти та факти.

Інвалідність та безбар’єрність: новий погляд.

Серед спікерів — психологи, психотерапевти, фінансові консультанти, нутриціологи, військові, ветерани, коучі, громадські діячі та лідери думок.

Зараз "ФЕРМА" — частина екосистеми компанії. Скільки співробітників нею користуються?

- Ми бачимо, що це не просто ініціатива, а живий організм: хтось приходить на вебінар, хтось долучається до марафону зі здорового харчування, а хтось знаходить важливу відповідь у групі підтримки. Багато хто запрошує і своїх рідних.

Люди активно відвідують події, діляться відгуками. Ми робимо все можливе, аби максимально популяризувати культуру турботи про себе.

Дайте пораду, як у нинішні непрості часи зберегти менталку, не вигоріти?

- Зупиняйтесь. Дозволяйте собі робити паузи та чути себе. Не чекайте вигорання — підтримуйте себе щодня маленькими радощами.

Ставити себе на перше місце — не егоїзм, а виживання. Піклуйтеся про себе так, як ви би піклувались про близьку людину. Турбота — це не завжди великі кроки. Іноді це сказати "ні", обійняти когось або просто побути в тиші.

Яке майбутнє у "ФЕРМИ"?

- Ми плануємо про ще глибше занурення у теми, які відгукуються: ветеранська підтримка та нейрорізноманітність. Ми робимо максимальний акцент на практичних аспектах, плануємо ділитись досвідом людей у форматі неформальних зустрічей без цензури. Збираємось розбудовувати спільноту амбасадорів підтримки ментального здоров’я, які допоможуть популяризувати культуру підтримки всередині компанії. "ФЕРМА" зростає разом із людьми та розвивається згідно із запитами співробітників.