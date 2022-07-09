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Twitter подаст в суд на Илона Маска, если тот откажется от сделки по покупке компании
Правление Twitter сообщило, что подаст в суд если Илон Маск откажется от сделки по покупке компании. Об этом пишет Washington Рost.
Согласно сообщению, 8 июля правление Twitter заявило, что подаст в суд для обеспечения соблюдения сделки по покупке компании на 44 млрд долларов.
"Эксперты по правовым вопросам заявили, что Маску будет трудно просто отказаться от соглашения. В соглашении также предусмотрена плата за расторжение сделки в размере 1 миллиарда долларов", — пишет издание.
То что компания может подать в суд на Маска написал в своем Twitter председатель правления Брет Тейлор.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр", - написал Тейлор
На фоне этих новостей акции Twitter упали на 6%.
Соглашение о покупке компании, которое Маск подписал в апреле, включало в себя обязательство довести сделку до конца, не допуская серьезных изменений в бизнесе.
Напомним, сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.
Ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.