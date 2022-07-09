Twitter подаст в суд на Илона Маска, если тот откажется от сделки по покупке компании

Правление Twitter сообщило, что подаст в суд если Илон Маск откажется от сделки по покупке компании. Об этом пишет Washington Рost.

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Согласно сообщению, 8 июля правление Twitter заявило, что подаст в суд для обеспечения соблюдения сделки по покупке компании на 44 млрд долларов.

"Эксперты по правовым вопросам заявили, что Маску будет трудно просто отказаться от соглашения. В соглашении также предусмотрена плата за расторжение сделки в размере 1 миллиарда долларов", — пишет издание.

То что компания может подать в суд на Маска написал в своем Twitter председатель правления Брет Тейлор.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр", - написал Тейлор

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

На фоне этих новостей акции Twitter упали на 6%.

Соглашение о покупке компании, которое Маск подписал в апреле, включало в себя обязательство довести сделку до конца, не допуская серьезных изменений в бизнесе.

Напомним, сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.

Ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.