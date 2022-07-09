Twitter подасть до суду на Ілона Маска, якщо той відмовиться від угоди щодо купівлі компанії

Правління Twitter повідомило, що подасть до суду, якщо Ілон Маск відмовиться від операції з купівлі компанії. Про це пише Washington Рост.

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Згідно з повідомленням, 8 липня правління Twitter заявило, що подасть до суду для забезпечення дотримання угоди щодо купівлі компанії на 44 млрд доларів.

"Експерти з правових питань заявили, що Маску буде важко просто відмовитися від угоди. У угоді також передбачено плату за розірвання угоди у розмірі 1 мільярда доларів", - пише видання.

Те, що компанія може подати до суду на Маска, написав у своєму Twitter голова правління Брет Тейлор.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з Маском, і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що переможемо в Канцлерському суді штату Делавер", - написав Тейлор.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

На тлі цих новин акції Twitter упали на 6%.

Угода про купівлю компанії, яку Маск підписав у квітні, включала зобов'язання довести угоду до кінця, не допускаючи серйозних змін у бізнесі.

Нагадаємо, угода Ілона Маска про покупку Twitter перебуває під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.

Раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.