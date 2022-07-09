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Twitter подасть до суду на Ілона Маска, якщо той відмовиться від угоди щодо купівлі компанії
Правління Twitter повідомило, що подасть до суду, якщо Ілон Маск відмовиться від операції з купівлі компанії. Про це пише Washington Рост.
Згідно з повідомленням, 8 липня правління Twitter заявило, що подасть до суду для забезпечення дотримання угоди щодо купівлі компанії на 44 млрд доларів.
"Експерти з правових питань заявили, що Маску буде важко просто відмовитися від угоди. У угоді також передбачено плату за розірвання угоди у розмірі 1 мільярда доларів", - пише видання.
Те, що компанія може подати до суду на Маска, написав у своєму Twitter голова правління Брет Тейлор.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з Маском, і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що переможемо в Канцлерському суді штату Делавер", - написав Тейлор.
На тлі цих новин акції Twitter упали на 6%.
Угода про купівлю компанії, яку Маск підписав у квітні, включала зобов'язання довести угоду до кінця, не допускаючи серйозних змін у бізнесі.
Нагадаємо, угода Ілона Маска про покупку Twitter перебуває під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.
Раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.