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Украина запустит собственное производство микрочипов: что известно
Украина планирует создать сеть компаний автоматизированного проектирования чипов. Ее производственные мощности могут составлять до 50 тысяч микросхем в месяц в течение трех лет после запуска проекта.
Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, пишет NV Бизнес .
Она подчеркнула, что Украина создаст сеть компаний fabless (компания, не имеющая собственной фабрики) автоматизированного проектирования микросхем, что позволит выйти на рынок чипов и занять позицию на глобальном рынке полупроводников.
По ее словам, благодаря этому будут обеспечены потребности внутреннего рынка, создана база для экспорта.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Конкретные сроки начала строительства чиновник не называла.
Со своей стороны вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Минцифры планирует разработать и презентовать украинский чип. Он добавил, что министерство работает с разными компаниями в этом направлении, но пока другие детали не разглашают.
Заметим, что в мире сейчас наблюдается дефицит чипового оборудования, которое используется не только для производства техники и электроники, но и в оборонной промышленности, которая наращивает объемы производства в результате войны России против Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com