Украина запустит собственное производство микрочипов: что известно

Украина планирует создать сеть компаний автоматизированного проектирования чипов. Ее производственные мощности могут составлять до 50 тысяч микросхем в месяц в течение трех лет после запуска проекта.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, пишет NV Бизнес .

Она подчеркнула, что Украина создаст сеть компаний fabless (компания, не имеющая собственной фабрики) автоматизированного проектирования микросхем, что позволит выйти на рынок чипов и занять позицию на глобальном рынке полупроводников.

По ее словам, благодаря этому будут обеспечены потребности внутреннего рынка, создана база для экспорта.

Конкретные сроки начала строительства чиновник не называла.

Со своей стороны вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Минцифры планирует разработать и презентовать украинский чип. Он добавил, что министерство работает с разными компаниями в этом направлении, но пока другие детали не разглашают.

Заметим, что в мире сейчас наблюдается дефицит чипового оборудования, которое используется не только для производства техники и электроники, но и в оборонной промышленности, которая наращивает объемы производства в результате войны России против Украины.

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