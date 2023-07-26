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Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Facebook: как уберечься
В Facebook пользователям массово поступают спам-сообщения с текстом: "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете…". Таким образом, мошенники с помощью фишинга хотят украсть конфиденциальные данные украинцев.
Об этом сообщает МВД.
Чтобы уберечься от похищения конфиденциальных данных нужно:
- ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам. Сразу отправлять жалобу на сообщение и блокировать его распространителя;
- никогда и никому не сообщать свои личные и банковские данные;
- использовать сложные пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры и символы;
- программы и приложения нужно загружать только из официальных источников;
- защитить свой финансовый номер: запретить удаленный перевыпуск SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание;
- всегда проверять информацию и использовать только официальные источники.
Напомним, ранее правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) при Госслужбе спецсвязи и защиты информации обнаружила вредоносный сайт, копирующий английскую версию веб-ресурса международной неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев".Подписывайтесь на наш YouTube канал