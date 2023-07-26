ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Facebook: как уберечься

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Facebook: как уберечься
Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Facebook. Фото: МВД

В Facebook пользователям массово поступают спам-сообщения с текстом: "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете…". Таким образом, мошенники с помощью фишинга хотят украсть конфиденциальные данные украинцев.

Об этом сообщает МВД.

Чтобы уберечься от похищения конфиденциальных данных нужно:

  • ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам. Сразу отправлять жалобу на сообщение и блокировать его распространителя;
  • никогда и никому не сообщать свои личные и банковские данные;
  • использовать сложные пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры и символы;
  • программы и приложения нужно загружать только из официальных источников;
  • защитить свой финансовый номер: запретить удаленный перевыпуск SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание;
  • всегда проверять информацию и использовать только официальные источники.

Напомним, ранее правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) при Госслужбе спецсвязи и защиты информации обнаружила вредоносный сайт, копирующий английскую версию веб-ресурса международной неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев".

Автор:
Нина Комащенко