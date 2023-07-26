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ІТ та Телеком
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Українців попередили про новий вид шахрайства у Facebook: як вберегтися

Українців попередили про новий вид шахрайства у Facebook: як вберегтися
Українців попередили про новий вид шахрайства у Facebook. Фото: МВС

У Facebook користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю ви його знаєте…". Таким чином шахраї за допомогою фішинга хочуть вкрасти конфіденційні дані українців.

Про це повідомляє МВС.

Для того, щоб вберегтися від викрадення конфіденційних даних потрібно:

  • у жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями. Одразу надсилати скаргу на допис та блокувати його розповсюдника;
  • ніколи та нікому не повідомляти свої особисті й банківські дані;
  • використовувати складні паролі, які містять великі й малі літери, цифри та символи;
  • програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел;
  • захистити свій фінансовий номер: заборонити віддалений перевипуск SIM-карти або перейти на контрактне обслуговування;
  • завжди перевіряти інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Нагадаємо, раніше урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) при Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації виявила шкідливий сайт, що копіює англійську версію вебресурсу міжнародної неурядової організації "Світовий конґрес українців".

Автор:
Ніна Комащенко