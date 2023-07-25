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Загрози для бухгалтерів зростають: У Держспецзв’язку фіксують активізацію кібератак з "платіжними інструкціями"
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) при Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації 24 липня зафіксувала вже третю за останні десять днів кібератаку угрупування UAC-0006 з використанням листів на тему "рахунку / оплати" для запуску шкідливої програми SmokeLoader. Як ідеться у її повідомленні, попередня була лише 21 липня.
Зазначається, що повідомлення, які приходять користувавам, містять вкладення у вигляді архівного файлу, доступний користувачеві вміст якого залежатиме від програми-архіватора, за допомогою якого цей архів буде відкрито.
Так, у разі застосування WinRAR згаданий файл-"поліглот" міститиме ZIP-архів з розширенням ".pdf", в якому знаходитимуться JavaScript-файли (атака від 21 липня) або ZIP-архів із розширенням ".docx" (24 липня).
Вказано, що останній містить виконуваний файл "Pax_ipn_18.07.2023p.jpg", JavaScript-завантажувач "2.Витяг з реeстру вiд 24.07.2023р_Код документа 9312-0580-6944-3255.xls.js" та SFX-архів "1.Платiжна iнструкцiя iпн та вытяг з реестру Код документа 9312-0580-6944-3255.exe" з файлом-приманкою "document_payment.docx" (копія "Платiжна iнструкцiя Приват_банк.docx") та BAT-скриптом "passport.bat", призначеним для запуску "Pax_ipn_18.07.2023p.jpg", що є копією завантажуваного "weboffice.exe".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для масового розповсюдження електронних листів зловмисники використовують ботмережі (більше 1000 комп'ютерів). На думку фахівців, це свідчить про застосування для атаки вже скомпрометованих автентифікаційних даних, отриманих з уражених до цього комп'ютерів.
"Поновлена активність згаданого угрупування призведе до підвищення кількості випадків шахрайства з використанням систем дистанційного банківського обслуговування", - йдеться у повідомленні.
Керівників підприємств та безпосередньо бухгалтерів закликають убезпечити автоматизовані робочі місця, призначені для формування, підписання та відправки платежів, застосувавши відповідні програми, а також обмежити можливості запуску штатних утиліт (wscript.exe, cscript.exe, powershell.exe, mshta.exe) та фільтрувати вихідні інформаційні потоки.
Нагадаємо, що до цього повідомлялося про шкідливу розсилку угрупування UAC-0006, виявлену 13 липня. Подібні розсилки з вірусом SmokeLoader вона здійснювала вже неодноразово. Зокрема, про це у Держспецзв’язку повідомляли 5 та 29 травня поточного року.
Раніше фінансово мотивована активність групи UAC-0006 фіксувалася ще з 2013 року по липень 2021 року. Типовий зловмисний задум хакерів полягає в ураженні комп'ютерів бухгалтерів, за допомогою яких здійснюється забезпечення фінансової діяльності, наприклад, доступ до систем дистанційного банківського обслуговування; викраденні автентифікаційних даних (логін, пароль, ключ/сертифікат) та створенні несанкціонованих платежів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com