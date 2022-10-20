Украинская IT-компания eSputnik запустила два продукта на западном рынке

Омниканальная CDP eSputnik, несмотря на полномасштабную войну, запустила два новых проекта для разных ниш и расширила присутствие украинских IT на Западе.

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О eSputnik

eSputnik – это платформа клиентских данных (customer data platform) для средних и крупных бизнесов. Благодаря ей компания может собирать и объединять данные аудитории с сайта, мобильного приложения, офлайна, direct-каналов и использовать для сегментирования и персонализации дальнейших коммуникаций.

eSputnik выбрали более 3000 брендов из 23 стран, 300 из которых уровня enterprise. В Украине платформой пользуются 8 из 10 топов: Фокстрот, Эпицентр, Comfy, Prom.ua, Kasta, SHAFA, leBoutique, Watsons, EVA, Varus, MEGOGO, PUMA и другие.

В 2021 году через eSputnik отправлялось более 1 млрд сообщений ежемесячно в каналах email, mobile push, web push, Viber, SMS.

Запуск проектов в условиях войны

С началом боевых действий объем отправлений сократился в 2,5 раза и большое количество украинских клиентов из-за нехватки бюджета приостановило использование CDP-функциональности, а иностранные выражали обеспокоенность. В результате поступления eSputnik уменьшились на 40% по сравнению с довоенными.

Осенью прошлого года компания начала цикл стратегических сессий по глобальному развитию. Между прочим, обсуждали и риски вторжения, и планы по запуску новых продуктов, воплощение которых пришлось ускорить.

Поскольку на Западе рынок CDP сформирован, команда проводила глубинные исследования и привлекала нативных консультантов, чтобы дифференцироваться и выйти на него с метким позиционированием. Для лучшего роста продаж выбрали развитие двух продуктов в разных нишах.

Первым в июле состоялся релиз Reteno – платформы для удержания пользователей мобильных приложений. Ее главная ценность заключается в предоставлении готовых сценариев коммуникации для категорий Food & Drink, Shopping, Education, Health & Fitness и других. Бренд сфокусирован на Северной и Западной Европе, Южной Америке, Австралии , уже имеет активных пользователей в странах NORDIC и Бразилии .

В октябре e Sputnik запустили второй глобальный продукт для англоязычных стран – Yespo . Это омниканная платформа, которая предлагает готовые инструменты и кампании для medium-sized ecommerce. Уникальное предложение проекта состоит в том, что он позволяет мгновенно получать дополнительную прибыль от существующих покупателей. Стратегия маркетинга и позиционирования на внешних рынках разрабатывалась с участием ЕБРР. Приоритетные рынки Великобритания, США, страны Европы.

Алексей Данченко, Co-Founder, COO eSputnik: “Сразу после начала войны мы решили полностью прекратить продажи eSputnik в России и Беларуси, хотя это и была весомая часть дохода. Чтобы поддержать наших украинских клиентов, сохранить команду и ускорить экспансию глобального рынка – где такая функциональность востребована не меньше – мы выделили продукты роста в двух вертикалях.

В то же время eSputnik не прекращает работать с украинским бизнесом, без разделения на размер и вид: enterprise или растущий проект, mobile-first или web, ритейлер или маркеплейс – все имеют доступ к той же платформе со всеми инструментами” .

eSputnik как родительский бренд продолжает развиваться, увеличивает команду и предоставляет услуги CDP украинским и иностранным компаниям. За период после начала войны eSputnik получил 1600 новых клиентов. По сравнению с мартом текущего года количество отправлений увеличилось вдвое, в настоящее время возобновление продаж достигает 78% от довоенных.