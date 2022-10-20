- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Українська IT-компанія eSputnik запустила два продукти на західному ринку
Омніканальна CDP eSputnik попри повномасштабну війну запустила два нові проєкти для різних ніш та розширила присутність українських IT на Заході.
Про eSputnik
eSputnik – це омніканальна платформа клієнтських даних (customer data platform) для середніх та великих бізнесів. Завдяки їй компанія може збирати й об’єднувати дані аудиторії з сайту, мобільного застосунку, офлайну, direct-каналів і використовувати для сегментування та персоналізації подальших комунікацій.
eSputnik обрали понад 3000 брендів з 23 країн, 300 з яких рівня enterprise. В Україні платформою користуються 8 із 10 топів: “Фокстрот”, “Епіцентр”, Comfy, Prom.ua, Kasta, SHAFA, leBoutique, Watsons, EVA, Varus, MEGOGO, PUMA та інші.
В 2021 році через eSputnik відправлялося понад 1 млрд повідомлень щомісяця в каналах email, mobile push, web push, Viber, SMS.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Запуск проєктів в умовах війни
З початком бойових дій обсяг відправлень скоротився в 2,5 рази й велика кількість українських клієнтів через брак бюджету призупинила використання CDP-функціональності, а іноземні висловлювали занепокоєння. В результаті надходження eSputnik зменшилися на 40%, як порівняти з довоєнними.
Восени минулого року компанія почала цикл стратегічних сесій для глобального розвитку. Між іншим обговорювали й ризики вторгнення, й плани щодо запуску нових продуктів, втілення яких довелося пришвидшити.
Оскільки на Заході ринок CDP сформований, команда проводила глибинні дослідження й залучала native-консультантів, щоб диференціюватися та вийти на нього з влучним позиціюванням. Для кращого зростання продажів вибрали розвиток двох продуктів у різних нішах.
Першим у липні відбувся реліз Reteno – платформи для утримання користувачів мобільних застосунків. Її головна цінність полягає у наданні готових сценаріїв комунікації для категорій Food & Drink, Shopping, Education, Health & Fitness та інших. Бренд сфокусований на Північній і Західній Європі, Південній Америці, Австралії, вже має активних користувачів у країнах NORDIC та Бразилії.
У жовтні eSputnik запустили другий глобальний продукт для англомовних країн – Yespo. Це омніканальна платформа, яка пропонує готові інструменти й кампанії для medium-sized ecommerce. Унікальна пропозиція проєкту в тому, що він дозволяє миттєво отримувати додатковий прибуток від існуючих покупців. Стратегія маркетингу й позиціонування на зовнішніх ринках розроблялася за участі ЄБРР. Пріоритетні ринки: Великобританія, США, країни Європи.
Олексій Данченко, Co-Founder, COO eSputnik:“Одразу після початку війни ми вирішили повністю припинити продажі eSputnik в росіі і білорусі, хоч це і була вагома частина доходу. Щоб підтримати наших українських клієнтів, зберегти команду та прискорити експансію глобального ринку – де така функціональність затребувана не менше – ми виокремили продукти для зростання у двох вертикалях.
Водночас eSputnik не припиняє працювати з українським бізнесом, без поділу на розмір та вид: enterprise чи зростаючий проєкт, mobile-first чи web, ритейлер чи маркеплейс – усі мають доступ до тієї самої платформи з усіма інструментами”.
eSputnik як батьківський бренд надалі розвивається, збільшує команду й надає послуги CDP українським та іноземним компаніям. За період після початку війни eSputnik отримав 1600 нових клієнтів. Проти березня поточного року кількість відправлень збільшилася вдвічі, наразі відновлення продажів сягає 78% від довоєнних.