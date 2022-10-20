Українська IT-компанія eSputnik запустила два продукти на західному ринку

Омніканальна CDP eSputnik попри повномасштабну війну запустила два нові проєкти для різних ніш та розширила присутність українських IT на Заході.

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Про eSputnik

eSputnik – це омніканальна платформа клієнтських даних (customer data platform) для середніх та великих бізнесів. Завдяки їй компанія може збирати й об’єднувати дані аудиторії з сайту, мобільного застосунку, офлайну, direct-каналів і використовувати для сегментування та персоналізації подальших комунікацій.

eSputnik обрали понад 3000 брендів з 23 країн, 300 з яких рівня enterprise. В Україні платформою користуються 8 із 10 топів: “Фокстрот”, “Епіцентр”, Comfy, Prom.ua, Kasta, SHAFA, leBoutique, Watsons, EVA, Varus, MEGOGO, PUMA та інші.

В 2021 році через eSputnik відправлялося понад 1 млрд повідомлень щомісяця в каналах email, mobile push, web push, Viber, SMS.

Запуск проєктів в умовах війни

З початком бойових дій обсяг відправлень скоротився в 2,5 рази й велика кількість українських клієнтів через брак бюджету призупинила використання CDP-функціональності, а іноземні висловлювали занепокоєння. В результаті надходження eSputnik зменшилися на 40%, як порівняти з довоєнними.

Восени минулого року компанія почала цикл стратегічних сесій для глобального розвитку. Між іншим обговорювали й ризики вторгнення, й плани щодо запуску нових продуктів, втілення яких довелося пришвидшити.

Оскільки на Заході ринок CDP сформований, команда проводила глибинні дослідження й залучала native-консультантів, щоб диференціюватися та вийти на нього з влучним позиціюванням. Для кращого зростання продажів вибрали розвиток двох продуктів у різних нішах.

Першим у липні відбувся реліз Reteno – платформи для утримання користувачів мобільних застосунків. Її головна цінність полягає у наданні готових сценаріїв комунікації для категорій Food & Drink, Shopping, Education, Health & Fitness та інших. Бренд сфокусований на Північній і Західній Європі, Південній Америці, Австралії, вже має активних користувачів у країнах NORDIC та Бразилії.

У жовтні eSputnik запустили другий глобальний продукт для англомовних країн – Yespo. Це омніканальна платформа, яка пропонує готові інструменти й кампанії для medium-sized ecommerce. Унікальна пропозиція проєкту в тому, що він дозволяє миттєво отримувати додатковий прибуток від існуючих покупців. Стратегія маркетингу й позиціонування на зовнішніх ринках розроблялася за участі ЄБРР. Пріоритетні ринки: Великобританія, США, країни Європи.

Олексій Данченко, Co-Founder, COO eSputnik:“Одразу після початку війни ми вирішили повністю припинити продажі eSputnik в росіі і білорусі, хоч це і була вагома частина доходу. Щоб підтримати наших українських клієнтів, зберегти команду та прискорити експансію глобального ринку – де така функціональність затребувана не менше – ми виокремили продукти для зростання у двох вертикалях.

Водночас eSputnik не припиняє працювати з українським бізнесом, без поділу на розмір та вид: enterprise чи зростаючий проєкт, mobile-first чи web, ритейлер чи маркеплейс – усі мають доступ до тієї самої платформи з усіма інструментами”.

eSputnik як батьківський бренд надалі розвивається, збільшує команду й надає послуги CDP українським та іноземним компаніям. За період після початку війни eSputnik отримав 1600 нових клієнтів. Проти березня поточного року кількість відправлень збільшилася вдвічі, наразі відновлення продажів сягає 78% від довоєнних.