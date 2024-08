Viber запустил функцию удаления сообщений без следа, но она доступна не всем

Одна из ведущих платформ для приватного и защищенного общения Rakuten Viber объявила о запуске новой функции удаления сообщений без следа. Эта функция доступна пользователям Viber Plus.

Об этом говорится в релизе компании.

Согласно сообщению, эта возможность позволяет пользователям Viber Plus отменять отправку сообщений так, что они исчезают без следов, независимо от того, были ли они уже прочитаны.

В компании отметили, что такое удаление расширяет возможности для приватности, позволяя отменить отправку сообщения в чате.

Функция доступна только для пользователей Viber Plus – премиум-подписки, включающей доступ к особым функциям и ограниченную рекламу. Среди других преимуществ Viber Plus — преобразование голосовых сообщений в текст, чат со службой поддержки, безлимитный доступ к стикерам и популярный режим невидимки. Этим режимом уже воспользовалось более 72% пользователей Viber Plus в мире, что позволяет оставаться в онлайне и читать сообщения, не раскрывая своего статуса.

"Мы продолжим учитывать отзывы наших пользователей, чтобы внедрять самые нужные функции, как это было с Режимом невидимки", — заявил генеральный директор Rakuten Viber Офир Эял.

Отмечается, что в январе 2024 года количество подписчиков Viber Plus выросло на 170%, и сегодня эксклюзивные функции доступны миллионам пользователей в 100 странах мира.

Новые функции Viber

В конце июня Viber ввел новую функцию на основе Open AI, которая помогает узнать, о чем говорили в групповом чате, без необходимости полностью его читать. Краткое изложение доступно всем украинцам в бесплатной версии приложения.

В марте компания Rakuten Viber объявила о запуске новой технологии, упрощающей организацию важных чатов и каналов. Отмечается, что функция папок позволяет пользователям создавать до пяти специальных папок в дополнение к вкладке Все, которая автоматически включает все чаты и каналы. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества.

Теперь функция на стадии тестирования, папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев.

Источник фото: ua.depositphotos.com