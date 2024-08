Viber запустив функцію видалення повідомлень без сліду, але вона доступна не всім

Одна з провідних платформ для приватного й захищеного спілкування Rakuten Viber оголосила про запуск нової функції видалення повідомлень без сліду. Ця функція доступна користувачам Viber Plus.

Про це йдеться в релізі компанії.

Згідно з повідомленням, ця можливість дозволяє користувачам Viber Plus скасовувати відправку повідомлень так, що вони зникають без жодних слідів, незалежно від того, чи були вони вже прочитані.

У компанії зазначили, що таке видалення розширює можливості для приватності, дозволяючи скасувати відправку повідомлення в чаті

Функція доступна лише для користувачів Viber Plus — преміум-підписки, що включає доступ до особливих функцій і обмежену рекламу. Серед інших переваг Viber Plus — перетворення голосових повідомлень на текст, чат зі службою підтримки, безлімітний доступ до стікерів та популярний “Режим невидимки”. Цим режимом вже скористалися понад 72% користувачів Viber Plus у світі, що дозволяє залишатися в онлайні та читати повідомлення, не розкриваючи свого статусу.

"Ми продовжимо враховувати відгуки наших користувачів, щоб впроваджувати найпотрібніші функції, як це було з Режимом невидимки", — заявив генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял.

Зазначається, що січня 2024 року кількість підписників Viber Plus зросла на 170%, і сьогодні ексклюзивні функції доступні мільйонам користувачів у 100 країнах світу.

Нові функції Viber

Додамо, в кінці червня Viber запровадив нову функція на основі Open AI, яка допомагає дізнатися, про що говорили у груповому чаті, без необхідності повністю його читати. Стислий виклад доступний усім українцям у безкоштовній версії застосунку.

У березні компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нової технології, що спрощує організацію важливих чатів і каналів. Зазначається, що функція папок дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки “Усі”, яка автоматично включає всі чати та канали. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти.

Наразі функція на стадії тестування, папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com