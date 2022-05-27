Волонтеры EPAM присоединились к созданию онлайн-платформы, упрощающей доставку гуманитарного груза

Благодаря платформе процедура таможенного оформления гуманитарного груза на украинских границах стала более простой и быстрой. Теперь грузы такого типа можно регистрировать и декларировать онлайн в 2-3 раза быстрее, чем это было раньше при прохождении таможенных процедур

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Команда специалистов-волонтеров украинского офиса EPAM Systems , Inc. _ (NYSE: EPAM), ведущей компании по предоставлению услуг цифровой трансформации и разработки продуктов, присоединилась к разработке Государственной системы гуманитарной помощи ( customs . help . gov . ua ) – специальной онлайн-платформы, инициированной Офисом Президента Украины. Онлайн-платформа по гуманитарной логистике позволяет видеть весь объем поступлений гуманитарных грузов в Украину, что делает этот процесс прогнозируемым и прозрачным с момента регистрации до доставки в конечную точку назначения.

Благодаря платформе процедура таможенного оформления гуманитарного груза на украинских границах стала более простой и быстрой. Теперь грузы такого типа можно регистрировать и декларировать онлайн в 2-3 раза быстрее, чем это было раньше при прохождении таможенных процедур. Сервис интегрирован с таможенной системой страны и был запущен в эксплуатацию в начале мая этого года. Возможностями ускоренной процедуры уже воспользовалось более 600 пользователей.

На волонтерской основе над платформой работала команда из 10 специалистов украинского офиса EPAM, а также несколько независимых экспертов. Платформа создана в соответствии со всеми современными требованиями безопасности и защиты.

В настоящее время команда проекта сфокусирована на обеспечении поддержки текущего функционала и дальнейшем совершенствовании работы платформы.