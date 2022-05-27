Волонтери EPAM доєдналися до створення онлайн-платформи, яка спрощує доставку гуманітарного вантажу

Завдяки платформі процедура митного оформлення гуманітарного вантажу на українських кордонах стала більш простою та швидшою. Відтепер вантажі такого типу можна реєструвати та декларувати онлайн у 2-3 рази швидше, ніж це було раніше під час проходження митних процедур

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Команда спеціалістів-волонтерів українського офісу EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), провідної компанії з надання послуг цифрової трансформації та розробки продуктів, долучилася до розробки Державної системи гуманітарної допомоги (customs.help.gov.ua) — спеціальної онлайн-платформи, ініційованої Офісом Президента України. Онлайн-платформа з гуманітарної логістики дозволяє бачити весь обсяг надходжень гуманітарних вантажів до України, що робить цей процес прогнозованим та прозорим від моменту реєстрації до доставки у кінцеву точку призначення.

Завдяки платформі процедура митного оформлення гуманітарного вантажу на українських кордонах стала більш простою та швидшою. Відтепер вантажі такого типу можна реєструвати та декларувати онлайн у 2-3 рази швидше, ніж це було раніше під час проходження митних процедур. Сервіс інтегрований з митною системою країни та був запущений в експлуатацію на початку травня поточного року. Можливостями пришвидшеної процедури вже скористалися понад 600 користувачів.

На волонтерських засадах над платформою працювала команда з 10 спеціалістів українського офісу EPAM, а також декілька незалежних експертів. Платформа створена відповідно до всіх сучасних вимог безпеки та захисту.

На даний момент команда проєкту сфокусована на забезпеченні підтримки поточного функціонала та подальшому вдосконаленні роботи платформи.