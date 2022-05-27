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Волонтери EPAM доєдналися до створення онлайн-платформи, яка спрощує доставку гуманітарного вантажу
Завдяки платформі процедура митного оформлення гуманітарного вантажу на українських кордонах стала більш простою та швидшою. Відтепер вантажі такого типу можна реєструвати та декларувати онлайн у 2-3 рази швидше, ніж це було раніше під час проходження митних процедур
Команда спеціалістів-волонтерів українського офісу EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), провідної компанії з надання послуг цифрової трансформації та розробки продуктів, долучилася до розробки Державної системи гуманітарної допомоги (customs.help.gov.ua) — спеціальної онлайн-платформи, ініційованої Офісом Президента України. Онлайн-платформа з гуманітарної логістики дозволяє бачити весь обсяг надходжень гуманітарних вантажів до України, що робить цей процес прогнозованим та прозорим від моменту реєстрації до доставки у кінцеву точку призначення.
Завдяки платформі процедура митного оформлення гуманітарного вантажу на українських кордонах стала більш простою та швидшою. Відтепер вантажі такого типу можна реєструвати та декларувати онлайн у 2-3 рази швидше, ніж це було раніше під час проходження митних процедур. Сервіс інтегрований з митною системою країни та був запущений в експлуатацію на початку травня поточного року. Можливостями пришвидшеної процедури вже скористалися понад 600 користувачів.
На волонтерських засадах над платформою працювала команда з 10 спеціалістів українського офісу EPAM, а також декілька незалежних експертів. Платформа створена відповідно до всіх сучасних вимог безпеки та захисту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На даний момент команда проєкту сфокусована на забезпеченні підтримки поточного функціонала та подальшому вдосконаленні роботи платформи.