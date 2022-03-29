"Задолженность по зарплате.xls": в украинские госорганы рассылают вирусные письма

Правительственная команда CERT-UA, которая выявляет компьютерные угрозы, зафиксировала распространение среди государственных органов Украины опасных электронных писем с темой "Задолженность по зарплате.xls", содержащие вредоносное программное обеспечение (ПО).

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Как сообщает Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), к письму приложен документ "Задолженность по зарплате.xls", содержащий легитимные статистические данные и макрос.

"В то же время в указанный документ в виде вложения добавлены кодированные данные. Макрос после активации осуществит их декодирование, создаст EXE-файла "Base-Update".exe" на компьютере и запустит его", – говорится в сообщении.

По данным Госпецсвязи, файл может загрузить и запустить другое ПО, которое, в свою очередь, обеспечит загрузку и запуск на компьютере сразу двух вредоносных программ: GraphSteel и GrimPlant.

"Выявленная активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056. В случае обнаружения указанного сообщения просим не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту [email protected]", – отмечают в Госспецсвязи.

Эксперты CERT-UA ассоциировали эту активность с деятельностью хакерской группы UAC-0056.

Ранее представители CERT-UA обнаружили распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Перед этим в Госспецсвязи заявили, что Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Представители 27 стран-спонсоров в составе Управляющего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в состав Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в качестве участника-контрибутора.