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50 лет DSV: опыт, который выбирают люди
Сегодня в глобальной логистике побеждают не только масштаб и технологии, тарифы и маршруты, на самом деле ключевую роль играют люди, их мышление, быстрота принятия решений и умение адаптироваться к изменениям. Именно они объединяют все этапы развития компании и определяют ее способность удерживать лидерство.
Речь идет не только о поиске и удержании талантов, но и о создании своего места — того, где хотят работать, с кем стремятся сотрудничать и кому доверяют. Для DSV — Global Transport and Logistics, которая в июле отмечает 50-летие, это не просто тренд или возможность оглянуться назад, это момент, когда стоит переосмыслить пройденный путь и посмотреть вперед. Ведь за эти годы компания прошла путь от локального игрока до глобального партнера, объединяющего сегодня тысячи сотрудников и влияющего на развитие логистической отрасли в разных регионах мира.
Люди – основа устойчивого развития
С самого основания в 1976 году DSV активно развивалась, совершенствовалась и постоянно трансформировалась. В ответ на существенные изменения в логистической отрасли — цифровизацию, рост требований к скорости, прозрачности и постоянству, геополитические вызовы и дефицит кадров — компания постоянно адаптировалась к новым реалиям и условиям рынка. Неизменным оставалось главное — за всем стояли люди, которые всегда были движущей силой и опорой, позволявшие компании интегрировать разные культуры, наращивать экспертизу и двигаться вперед.
От ценностей к ежедневной практике
В DSV корпоративная культура проявляется на ежедневных шагах независимо от уровня или функции. Она проявляется повсюду:
- на складах – в точности и ответственности за каждую операцию;
- в офисах – в координации сложных международных перевозок;
- в работе с клиентами – в прозрачности и долгосрочном партнерстве.
Так, ценности компании воплощаются на практике, формируя общий подход к работе и взаимодействию, в котором сотрудники объединяют различные культуры, развиваются, понимают свою роль и двигают компанию вперед. Особенно символично, что именно в период интеграции двух мировых гигантов DSV и Schenker и 50-летнего юбилея DSV ценности компании были переосмыслены и адаптированы, сделав их общим ориентиром как для нынешних сотрудников, так и для тех, кто только планирует присоединиться.
Обновленные ценности DSV определяют, как принимаются решения, как взаимодействуют команды, каков опыт сотрудников в компании, и задают подход к открытому и ответственному сотрудничеству. Поэтому DSV все больше инвестирует в развитие своих сотрудников, открывая новые возможности для международного обмена опытом, помогая развивать компетенции и таланты, поддерживая лидерство на разных уровнях и профессиональный рост. Наряду с этим прозрачная коммуникация, инклюзивность и баланс между работой и личной жизнью уже неотъемлемой частью подхода DSV к людям.
50 лет как новая точка роста
Сочетание 50-летнего опыта, обновленных ценностей и фокуса на людях создает прочную основу для последующего этапа развития DSV.
Для DSV 50-летие – это не только важная дата, но и возможность подтвердить главное: масштаб компании начинается с людей, а долгосрочное лидерство – с культуры доверия и заботы, ответственности и развития. Именно это позволяет DSV не только удерживать сильные позиции на глобальном рынке, но и двигаться к следующему этапу развития вместе с командами, клиентами и партнерами.