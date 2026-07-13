50 лет DSV: опыт, который выбирают люди

Сегодня в глобальной логистике побеждают не только масштаб и технологии, тарифы и маршруты, на самом деле ключевую роль играют люди, их мышление, быстрота принятия решений и умение адаптироваться к изменениям. Именно они объединяют все этапы развития компании и определяют ее способность удерживать лидерство.

Речь идет не только о поиске и удержании талантов, но и о создании своего места — того, где хотят работать, с кем стремятся сотрудничать и кому доверяют. Для DSV — Global Transport and Logistics, которая в июле отмечает 50-летие, это не просто тренд или возможность оглянуться назад, это момент, когда стоит переосмыслить пройденный путь и посмотреть вперед. Ведь за эти годы компания прошла путь от локального игрока до глобального партнера, объединяющего сегодня тысячи сотрудников и влияющего на развитие логистической отрасли в разных регионах мира.

Люди – основа устойчивого развития

С самого основания в 1976 году DSV активно развивалась, совершенствовалась и постоянно трансформировалась. В ответ на существенные изменения в логистической отрасли — цифровизацию, рост требований к скорости, прозрачности и постоянству, геополитические вызовы и дефицит кадров — компания постоянно адаптировалась к новым реалиям и условиям рынка. Неизменным оставалось главное — за всем стояли люди, которые всегда были движущей силой и опорой, позволявшие компании интегрировать разные культуры, наращивать экспертизу и двигаться вперед.

Для украинской команды DSV именно люди имеют решающее значение. Работа в условиях постоянной турбулентности, изменений маршрутов, рисков безопасности и высокой ответственности перед клиентами ежедневно подтверждает: настоящая устойчивость бизнеса начинается с людей, их взаимного доверия, гибкости и готовности брать на себя ответственность за результат. Александр Краснов директор ООО "ДСВ Логистика"

От ценностей к ежедневной практике

В DSV корпоративная культура проявляется на ежедневных шагах независимо от уровня или функции. Она проявляется повсюду:

на складах – в точности и ответственности за каждую операцию;

в офисах – в координации сложных международных перевозок;

в работе с клиентами – в прозрачности и долгосрочном партнерстве.

Так, ценности компании воплощаются на практике, формируя общий подход к работе и взаимодействию, в котором сотрудники объединяют различные культуры, развиваются, понимают свою роль и двигают компанию вперед. Особенно символично, что именно в период интеграции двух мировых гигантов DSV и Schenker и 50-летнего юбилея DSV ценности компании были переосмыслены и адаптированы, сделав их общим ориентиром как для нынешних сотрудников, так и для тех, кто только планирует присоединиться.

Команда DSV. Фото: пресс-служба компании

Обновленные ценности DSV определяют, как принимаются решения, как взаимодействуют команды, каков опыт сотрудников в компании, и задают подход к открытому и ответственному сотрудничеству. Поэтому DSV все больше инвестирует в развитие своих сотрудников, открывая новые возможности для международного обмена опытом, помогая развивать компетенции и таланты, поддерживая лидерство на разных уровнях и профессиональный рост. Наряду с этим прозрачная коммуникация, инклюзивность и баланс между работой и личной жизнью уже неотъемлемой частью подхода DSV к людям.

50 лет как новая точка роста

Сочетание 50-летнего опыта, обновленных ценностей и фокуса на людях создает прочную основу для последующего этапа развития DSV.

Будучи частью Schenker — компании, которая более 150 лет объединяла людей вокруг общих целей и проходила сквозь серьезные исторические вызовы и глобальные изменения, я очень хорошо понимаю ценность такого пути. Возглавив "ДСВ РОАД", я вижу, насколько подобны наши подходы к бизнесу и работе с людьми. Мы разделяем общие принципы: развитие экспертизы, силу команд и способность масштабировать бизнес на глобальном уровне. И именно этот общий фундамент делает наше объединение естественным и открывает новые возможности для развития. Юлия Агличанова директор ДП "ДСВ РОАД"

Для DSV 50-летие – это не только важная дата, но и возможность подтвердить главное: масштаб компании начинается с людей, а долгосрочное лидерство – с культуры доверия и заботы, ответственности и развития. Именно это позволяет DSV не только удерживать сильные позиции на глобальном рынке, но и двигаться к следующему этапу развития вместе с командами, клиентами и партнерами.