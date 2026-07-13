50 років DSV: досвід, який обирають люди

Сьогодні у глобальній логістиці перемагають не лише масштаб і технології, тарифи та маршрути, насправді ключову роль відіграють люди, їхнє мислення, швидкість ухвалення рішень і вміння адаптуватися до змін. Саме вони об’єднують усі етапи розвитку компанії та визначають її здатність утримувати лідерство.

Йдеться не лише про пошук і утримання талантів, а й про створення "свого" місця — того, де хочуть працювати, з ким прагнуть співпрацювати і кому довіряють. Для DSV — Global Transport and Logistics, яка цьогоріч у липні відзначає 50-річчя, це не просто тренд чи нагода озирнутися назад, це момент, коли варто переосмислити пройдений шлях і подивитися вперед. Адже за ці роки компанія пройшла шлях від локального гравця до глобального партнера, який сьогодні об’єднує тисячі співробітників і впливає на розвиток логістичної галузі у різних регіонах світу.

Люди — основа стійкого розвитку

Від самого заснування у 1976 році DSV активно розвивалася, удосконалювалася та постійно трансформувалася. У відповідь на суттєві зміни у логістичній галузі — цифровізацію, зростання вимог до швидкості, прозорості та сталості, геополітичні виклики й дефіцит кадрів — компанія щоразу адаптувалася до нових реалій і умов ринку. Незмінним залишалося головне — за всім стояли люди, які завжди були рушійною силою й опорою, що дозволяли компанії інтегрувати різні культури, нарощувати експертизу та рухатися вперед.

Для української команди DSV саме люди мають вирішальне значення. Робота в умовах постійної турбулентності, змін маршрутів, безпекових ризиків та високої відповідальності перед клієнтами щодня підтверджує: справжня стійкість бізнесу починається з людей, їхньої взаємної довіри, гнучкості та готовності брати на себе відповідальність за результат. Олександр Краснов директор ТОВ "ДСВ Логістика"

Від цінностей до щоденної практики

У DSV корпоративна культура проявляється у щоденних кроках незалежно від рівня чи функції. Вона проявляється всюди:

на складах — у точності та відповідальності за кожну операцію;

в офісах — у координації складних міжнародних перевезень;

у роботі з клієнтами — у прозорості та довгостроковому партнерстві.

Так цінності компанії втілюються на практиці, формуючи спільний підхід до роботи та взаємодії, у якому співробітники об’єднують різні культури, розвиваються, розуміють свою роль та рухають компанію вперед. Особливо символічно, що саме у період інтеграції двох світових гігантів DSV та Schenker і водночас 50-річного ювілею DSV цінності компанії були переосмислені та адаптовані, зробивши їх спільним орієнтиром як для нинішніх співробітників, так і для тих, хто тільки планує приєднатися.

Команда DSV. Фото: прес-служба компанії

Оновлені цінності DSV визначають, як ухвалюються рішення, як взаємодіють команди, яким є досвід співробітників у компанії, та задають підхід до відкритої і відповідальної співпраці. Тому DSV дедалі більше інвестує у розвиток своїх співробітників, відкриваючи нові можливості для міжнародного обміну досвідом, допомагаючи розвивати компетенції та таланти, підтримуючи лідерство на різних рівнях та професійне зростання. Поряд із цим прозора комунікація, інклюзивність і баланс між роботою та особистим життям є вже невід’ємною частиною підходу DSV до людей.

50 років як нова точка зростання

Поєднання 50-річного досвіду, оновлених цінностей і фокусу на людях створює міцну основу для наступного етапу розвитку DSV.

Будучи частиною Schenker — компанії, яка понад 150 років єднала людей навколо спільної мети та проходила крізь серйозні історичні виклики й глобальні зміни, — я дуже добре розумію цінність такого шляху. Очоливши "ДСВ РОАД", я бачу, наскільки подібними є наші підходи до бізнесу та роботи з людьми. Ми поділяємо спільні принципи: розвиток експертизи, силу команд і здатність масштабувати бізнес на глобальному рівні. І саме цей спільний фундамент робить наше об’єднання природним і відкриває нові можливості для розвитку. Юлія Аглічанова директорка ДП "ДСВ РОАД"

Для DSV 50-річчя — це не лише важлива дата, а й можливість підтвердити головне: масштаб компанії починається з людей, а довгострокове лідерство — з культури довіри й турботи, відповідальності та розвитку. Саме це дозволяє DSV не лише утримувати сильні позиції на глобальному ринку, а й упевнено рухатися до наступного етапу розвитку разом із командами, клієнтами та партнерами.