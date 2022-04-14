Движение на трассе "Киев-Чоп" будет перекрыто минимум на три дня из соображений безопасности

Движение на участке трассы М-06 “Киев-Чоп” на 49-52 км и подъезды возле 52 км будут перекрыты из соображений безопасности. Об этом сообщает Укравтодор.

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По соображениям безопасности проезд по дороге М-06 "Киев – Чоп" на участке с 49 по 52 километр будет закрыт. Также это касается подъездов к трассе около 52 километра.

Ограничения вступают в силу в четверг, 14 апреля, в 9:30 и продлятся не менее 3 дней.

Напомним, 10 апреля по всей Украине и на освобожденных от российских оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.