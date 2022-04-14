Рух на трасі "Київ-Чоп" буде перекритий мінімум на три дні з міркувань безпеки

Рух на ділянці траси М-06 "Київ-Чоп" на 49-52 км та під'їзди близько 52 км будуть перекриті з міркувань безпеки. Про це повідомляє “Укравтодор”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

З міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ – Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закрито. Також це стосується під'їздів до траси близько 52 кілометра.

Обмеження набирають чинності у четвер, 14 квітня, о 9:30 і продовжаться не менше 3 днів.

Нагадаємо, 10 квітня по всій Україні та на звільнених від російських окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.