На украинских дорогах снова устанавливают дорожные знаки с названиями населенных пунктов

По всей Украине и на освобожденных от российских оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.

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Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он подчеркнул, что населенные пункты и территории, в которых велись боевые действия, после деоккупации возвращаются к более привычной жизни.

По словам Белошицкого, это касается и сохранности дорожного движения: на дороги возвращают дорожные знаки, разметки, указательные знаки.

Замглавы Департамента Патрульной полиции отметил, что в тех местах, где не было угрозы боевых действий, в частности, на западе страны, дорожные знаки и указатели демонтировались в рамках мер по подготовке к обороне.

"Военное положение было объявлено по всей Украине. Все регионы, даже те, где не велись активные боевые действия, готовились к обороне, и для этого принимались определенные меры", – рассказал Белошицкий.

Он добавил, что необходимые в определенное время блокпосты и укрепления там, где не нужно, снимаются, но с учетом готовности развернуть их в любой момент.

Напомним, 26 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину руководство госпредприятия "Укравтодор" призвало все дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Цель таких действий – не дать противнику ориентироваться на местности.

Впоследствии "Укравтодор" начал устанавливать новые дорожные знаки специально для российских оккупантов, чтобы дать им понять, что солдаты РФ должны немедленно сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com