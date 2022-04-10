На українських дорогах знову встановлюють дорожні знаки із назвами населених пунктів

По всій Україні та на звільнених від російських окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.

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Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він підкреслив, що населені пункти та території, в яких велися бойові дії, після деокупації повертаються до більш звичного життя.

За словами Білошицького, це стосується і безпеки дорожнього руху : на дороги повертають дорожні знаки, розмітки, вказівні знаки.

Заступник голови Департаменту Патрульної поліції зазначив, що в тих місцях, де не було загрози бойових дій, зокрема, на заході країни, дорожні знаки та покажчики демонтувалися в рамках заходів щодо підготовки до оборони.

"Воєнний стан був оголошений по всій Україні. Усі регіони, навіть ті, де не велися активні бойові дії, готувалися до оборони, і для цього вживалися певні заходи", - Роз сказав Білошицький.

Він додав, що необхідні у певний час блокпости та зміцнення там, де не потрібно, знімаються, але з урахуванням готовності розгорнути їх у будь-який момент.

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну керівництво держпідприємства "Укравтодор" закликало всі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу.

Мета таких дій - не дати противнику орієнтуватися на місцевості.

Згодом "Укравтодор" почав встановлювати нові дорожні знаки спеціально для російських окупантів, щоб дати їм зрозуміти, що солдати РФ мають негайно здатися у полон Збройним силам України.

Джерело фото: ua. depositphotos. com