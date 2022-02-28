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"Оккупантам движение запрещено": на дорогах Украины появятся новые дорожные знаки
"Укравтодор" начинает устанавливать новые дорожные знаки специально для российских оккупантов, чтобы дать им понять, что солдаты РФ должны немедленно сдаться в плен Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".
В частности, на дорогах установят знак "Оккупантам движение запрещено". Он указывает российским военным: "Немедленно сдавайся в плен или встречай смерть". На знаке изображен глава страны-агрессора Владимир Путин, а именно его перечеркнутый портрет.
"Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения", - рассказали в "Укравтодоре", комментируя установку новых знаков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Уточняется, что с 28 февраля действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах.
Ранее "Укравтодор" призвал все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости. Цель - не дать противнику ориентироваться на местности.
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.