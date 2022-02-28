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"Окупантам рух заборонено": на дорогах України з'являться нові дорожні знаки
"Укравтодор" починає встановлювати нові дорожні знаки спеціально для російських окупантів, щоб дати їм зрозуміти, що солдати РФ повинні негайно здатися в полон Збройним силам України.
Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".
Зокрема, на дорогах встановлять знак "Окупантам рух заборонено". Він вказує російським військовим: "Негайно здавайся в полон або зустрічай смерть". На знаку зображено главу країни-агресора Володимира Путіна, а саме його перекреслений портрет.
"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогові, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху", - розповіли в "Укравтодорі", коментуючи встановлення нових знаків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Уточнюється, що з 28 лютого дія знака розповсюджується на дороги всіх форм власності в Україні та союзних державах.
Раніше "Укравтодор" закликав усі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу. Мета – не дати супротивнику орієнтуватися на місцевості.
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.