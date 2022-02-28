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Суспільство
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"Окупантам рух заборонено": на дорогах України з'являться нові дорожні знаки

"Окупантам рух заборонено": на дорогах України з'являться нові дорожні знаки
"Укравтодор" запроваджує нові дорожні знаки. Фото: прес-служба "Укравтодору"

"Укравтодор" починає встановлювати нові дорожні знаки спеціально для російських окупантів, щоб дати їм зрозуміти, що солдати РФ повинні негайно здатися в полон Збройним силам України.

Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

Зокрема, на дорогах встановлять знак "Окупантам рух заборонено". Він вказує російським військовим: "Негайно здавайся в полон або зустрічай смерть". На знаку зображено главу країни-агресора Володимира Путіна, а саме його перекреслений портрет.

"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогові, дорожники  оновлюють Правила дорожнього руху", - розповіли в "Укравтодорі", коментуючи встановлення нових знаків.

Фото 2 — "Окупантам рух заборонено": на дорогах України з'являться нові дорожні знаки
На дорогах України встановлюють нові знаки. Фото: "Укравтодор"

Уточнюється, що з 28 лютого дія знака розповсюджується на дороги всіх форм власності в Україні та союзних державах.

Раніше "Укравтодор" закликав усі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу. Мета – не дати супротивнику орієнтуватися на місцевості.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Віта Молодан