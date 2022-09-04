Греция стала одним из главных перевозчиков украинского зерна

Примерно 30% судов, которые перевозят украинское зерно, представляют интересы греции. Об этом пишет издание Naftemporiki.

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Перевозкой занимаются в основном суда среднего и старшего возраста, зафрахтованные для коммерческих целей.

Так, судно Karteria (дедвейт 50 320 тонн, построено в 2000 году) компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), принадлежит Афанасиосу Мартиносу. Судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой (ВПП), входящей в систему Организации Объединенных Наций, и будет перевозить 37 тыс. тонн пшеницы. Груз направляется в Йемен. ВПП взяла на себя обязательство по транспортировке зерна в страны, в которых он остро нуждается, и ожидается, что число связанных с этим фрахтов увеличиться.

Напомним, 1 августа по 1 сентября в рамках "зернового соглашения" порты "Одесса", "Черноморск" и "Південний" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 млн тонн агропродукции. С этого периода из портов вышло 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира.