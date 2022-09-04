Греція стала одним із головних перевізників українського зерна

Приблизно 30% суден, що перевозять українське зерно, представляють інтереси Греції. Про це пише видання Naftemporiki.

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Перевезенням займаються в основному судна середнього та старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.

Так, судно Karteria (дедвейт 50 320 тонн, побудоване в 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed) належить Афанасіосу Мартіносу. Судно було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС), що входить до системи Організації Об'єднаних Націй, та перевозитиме 37 тис. тонн пшениці. Вантаж прямує до Ємену. ВПП взяла на себе зобов'язання щодо транспортування зерна до країн, яких він гостро потребує, і очікується, що кількість пов'язаних з цим фрахтів збільшиться.

Нагадаємо, 1 серпня по 1 вересня в рамках "зернової угоди" порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 млн. тонн агропродукції. З цього періоду з портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу.