- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Киев завалило снегом: водителей просят не выезжать без необходимости
В столице ликвидируют последствия непогоды. Снег на улицах Киева убирает около 300 единиц специальной техники. Власти просят без необходимости не выезжать на собственном авто и не парковать его на обочинах.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что "Киевавтодор" увеличил количество техники и работников для уборки снега.
В настоящее время улицы города убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Хотя снегопад закончился, уборка продолжается. Призываем водителей не пользоваться собственными авто без необходимости", - отмечают в КГГА.
Водителей просят не создавать пробок – в них также останавливается снегоуборочная техника.
"С 8:00 утра количество задействованной техники и бригад будет увеличено. Все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами. Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - подчеркнул Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.