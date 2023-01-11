Киев завалило снегом: водителей просят не выезжать без необходимости

В столице ликвидируют последствия непогоды. Снег на улицах Киева убирает около 300 единиц специальной техники. Власти просят без необходимости не выезжать на собственном авто и не парковать его на обочинах.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что "Киевавтодор" увеличил количество техники и работников для уборки снега.

В настоящее время улицы города убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке.

"Хотя снегопад закончился, уборка продолжается. Призываем водителей не пользоваться собственными авто без необходимости", - отмечают в КГГА.

Водителей просят не создавать пробок – в них также останавливается снегоуборочная техника.

"С 8:00 утра количество задействованной техники и бригад будет увеличено. Все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами. Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - подчеркнул Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.