Київ завалило снігом: водіїв закликають не виїзджати без нагальної потреби

У столиці ліквідовують наслідки негоди. Сніг на вулицях Києва прибирає близько 300 одиниць спеціальної техніки. Влада просить безнагальної потреби не виїжджати на власному авто та не паркувати його на узбіччях.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що "Київавтодор" збільшив кількість техніки й працівників для прибирання снігу

Наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання.

"Хоч снігопад закінчився, прибирання триває. Закликаємо водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби", - зазначають в КМДА.

Водіїв просять не створювати заторів – у них також зупиняється снігоприбиральна техніка.

"Від 8:00 ранку кількість задіяної техніки та бригад буде збільшено. Усі зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами. Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - підкреслив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.