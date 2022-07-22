Крупнейший порт Европы объявил о полной остановке контейнерных перевозок в Россию

Порт Роттердама, крупнейший контейнерный порт Европы, объявил о полной остановке контейнерных перевозок в страну-агрессор РФ и из нее.

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"Во многих сегментах война в Украине привела к существенным изменениям. Например, импорт сжиженного природного газа, как и уголя очень сильно возрос как альтернатива российскому газу, снабжение которого трубопроводами уменьшилось", - заявили в порту.

Отмечается, что контейнерные перевозки в Россию и Россию приостановились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике повлекли за собой перемещение грузов из крупных контейнерных портов в меньшие. Поэтому объемы перевалки контейнеров в порту Роттердама за первое полугодие упали почти на 9%.

В ожидании санкций в отношении угля и нефти в последние месяцы было импортировано меньше российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все больше импортируют из других стран.

В то же время перевалка угля выросла на 30% до 14,6 млн. тонн, а сжиженного природного газа – на 46% до 5,4 млн. тонн.

"Европа в значительной степени полагается на российскую энергетику. Нынешняя геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Наличие энергии и сырья по разумным ценам нельзя воспринимать как должное. Положительным моментом является то, что в последние месяцы были сделаны конкретные шаги, чтобы сделать наше энергоснабжение более устойчивым и укрепить нашу энергетическую независимость, в частности, путем инвестиционных решений по строительству крупного биоперерабатывающего завода и крупнейшего в Европе завода по производству зеленого водорода", - отмечает Аллард Кастелайн, генеральный директор порта Роттердама.

Напомним, европейские владельцы танкеров стремятся перевезти больше российской нефти до того, как санкции ЕС вступят в силу.