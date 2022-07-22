Найбільший порт Європи оголосив про повну зупинку контейнерних перевезень до Росії

Порт Роттердама, найбільший контейнерний порт Європи, оголосив про повну зупинку контейнерних перевезень до країни-агресора РФ та з неї.

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Про це повідомляється на сайті підприємства.

"У багатьох сегментах війна в Україні призвела до суттєвих змін. Наприклад, імпорт зрідженого природнього газу, так і вугілля дуже сильно зріс як альтернатива російському газу, постачання якого трубопроводами зменшилось", – заявили в порту.

Зазначається, що контейнерні перевезення до Росії та з Росії призупинилися, а постійні вузькі місця в глобальній контейнерній логістиці спричинили переміщення вантажів із великих контейнерних портів у менші. Тому обсяги перевалки контейнерів у порту Роттердама за перше півріччя впали майже на 9%.

В очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти останніми місяцями було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і ЗПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.

Водночас перевалка вугілля зросла на 30% до 14,6 млн тонн, а зрідженого природного газу – на 46% до 5,4 млн тонн.

"Європа значною мірою покладається на російську енергетику.Нинішня геополітична ситуація робить Європу дуже вразливою.Наявність енергії та сировини за розумними цінами не можна сприймати як належне. Позитивним моментом є те, що протягом останніх місяців було зроблено конкретні кроки, щоб зробити наше енергопостачання більш стійким і зміцнити нашу енергетичну незалежність, зокрема шляхом інвестиційних рішень щодо будівництва великого біопереробного заводу та найбільшого в Європі заводу з виробництва зеленого водню", - зазначає Аллард Кастелайн, генеральний директор порту Роттердама.

Нагадаємо, європейські власники танкерів прагнуть перевезти якнайбільше російської нафти до того, як санкції ЄС набудуть чинності.