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Транспорт
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Найбільший порт Європи оголосив про повну зупинку контейнерних перевезень до Росії

Найбільший порт Європи оголосив про повну зупинку контейнерних перевезень до Росії

Порт Роттердама, найбільший контейнерний порт Європи, оголосив про повну зупинку контейнерних перевезень до країни-агресора РФ та з неї. 

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Про це повідомляється  на сайті підприємства.

"У багатьох сегментах війна в Україні призвела до суттєвих змін. Наприклад, імпорт зрідженого природнього газу, так і вугілля дуже сильно зріс як альтернатива російському газу, постачання якого трубопроводами зменшилось", – заявили в порту. 

Зазначається, що контейнерні перевезення до Росії та з Росії призупинилися, а постійні вузькі місця в глобальній контейнерній логістиці спричинили переміщення вантажів із великих контейнерних портів у менші.  Тому обсяги перевалки контейнерів у порту Роттердама за перше півріччя впали майже на 9%.

В очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти останніми місяцями було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і ЗПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.  

Водночас перевалка вугілля зросла на 30% до 14,6 млн тонн, а зрідженого природного газу – на 46% до 5,4 млн тонн. 

"Європа значною мірою покладається на російську енергетику.Нинішня геополітична ситуація робить Європу дуже вразливою.Наявність енергії та сировини за розумними цінами не можна сприймати як належне. Позитивним моментом є те, що протягом останніх місяців було зроблено конкретні кроки, щоб зробити наше енергопостачання більш стійким і зміцнити нашу енергетичну незалежність, зокрема шляхом інвестиційних рішень щодо будівництва великого біопереробного заводу та найбільшого в Європі заводу з виробництва зеленого водню",  - зазначає Аллард Кастелайн, генеральний директор порту Роттердама.

Нагадаємо, європейські власники танкерів прагнуть перевезти якнайбільше російської нафти до того, як санкції ЄС набудуть чинності. 

Автор:
Світлана Манько