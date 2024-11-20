На границе с Молдовой 21 ноября временно приостановят пропускные операции

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе 21 ноября приостановят пропускные операции.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что 21 ноября 2024 с 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" будет отключено электропитание.

В указанный период пропускные операции осуществляться не будут.

В ведомстве просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

Госпогранслужба предлагает для пересечения границы воспользоваться находящимся неподалеку пунктом пропуска "Старокозаче".

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 24 октября 2024 года в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.