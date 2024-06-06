Поезд Прага-Чоп попал в аварию: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером, 5 июня, в чешском городе Пардубице пассажирский поезд, следовавший в Чоп, столкнулся с грузовым поездом. Погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены.

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Об этом сообщает iDNES.cz.

Сообщается, что пассажирский экспресс RegioJet 1021 Прага-Чоп столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo.

Авария произошла около 23 часов вечера у остановки Pardubice-centrum.

В экспрессе было около 300 пассажиров. Первый вагон поезда полностью уничтожен.

Пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Хелена Кисиала сообщила, что в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали десятки пассажиров, в том числе дети.

На место столкновения прибыли 36 подразделений пожарных, к спасательной операции присоединились вертолеты. Были задействованы все службы экстренной помощи.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Информация о причинах крушения пока неизвестна.

Как сообщили в "Укрзализныце", прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет. "Укрзализныця" держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага – Перемышль, из которого большинство пассажиров прессуются на поезда в Украину.

Несмотря на форс-мажор на чешской территории "Укрзализныця" работает над организацией перевозки пассажиров задерживаемых поездов в места назначения.

На ж/д аварию отреагировал премьер Чехии Петр Фиала.

"Столкновение поездов - это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования", - написал Фиала в сети X.

Поезд Прага - Чоп

С 28 марта начал курсировать новый международный рейс между Прагой и Чопом, соединяющий столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Запуск сообщения реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, также оператором поезда Прага — Перемышль, обеспечивающим пересадки на поезда в Украину через станцию Перемышль.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

Специально под запуск нового международного сообщения "Укрзализныця" назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.