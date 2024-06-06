Поїзд Прага-Чоп потрапив в аварію: є загиблі та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Ввечері 5 червня у чеському місті Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до Чопа, зіштовхнувся з вантажним поїздом. Загинуло щонайменше 4 людини, десятки - поранено.

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Про це повідомляє iDNES.cz.

Повідомляється, що пасажирський експрес RegioJet 1021 Прага -Чоп, зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo.

Аварія сталася близько 23 години вечора біля зупинки Pardubice-centrum.

В експресі було близько 300 пасажирів. Перший вагон потяга повністю знищений.

Речниця рятувальної служби Пардубіце Хелена Кісіала повідомила, що внаслідок аварії загинуло чотири людини. Постраждали десятки пасажирів, серед них є діти.

На місце зіткнення прибули 36 підрозділів пожежників, до рятувальної операції долучилися гелікоптери. Були задіяні всі служби екстреної допомоги.

Всім постраждалим надається медична допомога.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Інформація про причини катастрофи наразі невідома.

Як повідомили в "Укрзалізниці", причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. "Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України.

Попри форс-мажор на чеській території "Укрзалізниця" працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення.

На залізничну аварію відреагував прем'єр Чехії Петр Фіала.

"Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття", - написав Фіала у мережі X.

Потяг Прага - Чоп

З 28 березня почав курсувати новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Запуск сполучення реалізовано "Укрзалізницею" у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet, який також є оператором поїзда Прага — Перемишль, що забезпечує пересадки на поїзди до України через станцію Перемишль.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.

Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення "Укрзалізниця" призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.