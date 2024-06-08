Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" до сентября

По имеющейся информации, польские фермеры планируют заблокировать движение в направлении польского пункта пропуска "Медика", расположенного напротив украинского "Шегини".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает ГПСУ .

Акция протеста может начаться 9 июня в 10:00 и будет продолжаться до конца сентября текущего года.

Причины, по которым польские фермеры решили предпринять такие радикальные меры, пока остаются неизвестными.

"Действия протестующих могут касаться не только грузового транспорта, но и легковушек и автобусов. О том, какие категории транспортных средств будут блокироваться, сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Пограничная служба рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок в Польшу в ближайшие несколько месяцев и при возможности выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы.

Напомним, 4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" и перестали пропускать грузовики на выезд из Украины. Тем не менее, уже в ночь на 7 июня фермеры завершили блокировку движения грузовиков.

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ

Поляки могут разыгрывать в свою пользу отсутствие министра агрополитики в Украине, чтобы продолжать блокаду границ для украинских грузовиков. Такое мнение выразил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"У нас есть и.о. министра. Но ведь конечно, что в условиях проголосованного лица, в контексте будущих переговоров по евроинтеграции и экспорту, поляки могут эту карту разыгрывать. Поэтому лучше бы нам иметь министерство и официально утвержденного министра, который имел бы представительскую функцию участвовать в переговорах", - сказал Марчук.

Напомним, министра агрополитики Николая Сольского Верховная Рада Украины уволила с должности 9 мая. Отметим, 25 апреля Сольский, которого НАБУ уличило на завладении государственной землей на 291 млн грн, подал заявление об отставке в Верховную Раду.

Польское издание Аgropolska написало 13 мая, что Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.