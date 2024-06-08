Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до вересня

За наявною інформацією, польські фермери планують заблокувати рух у напрямку польського пункту пропуску "Медика", що розташований навпроти українського "Шегині".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє ДПСУ.

Акція протесту може розпочатися 9 червня о 10:00 ранку та триватиме до кінця вересня поточного року.

Причини, через які польські фермери вирішили вдатися до таких радикальних заходів, наразі залишаються невідомими.

"Дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів. Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Прикордонна служба рекомендує враховувати цю інформацію при плануванні поїздок до Польщі в найближчі кілька місяців та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і припинили пропускати вантажівки на виїзд з України. Проте, вже в ніч на 7 червня фермери завершили блокування руху вантажівок.

Відсутність міністра агрополітики грає на руку полякам у блокаді кордонів

Поляки можуть розігрувати на свою користь відсутність міністра агрополітики в Україні для того, щоб продовжувати блокаду кордонів для українських вантажівок. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У нас є в.о. міністра. Але ж звичайно, що в умовах проголосованої особи, в контексті майбутніх перемовин з євроінтеграції і експорту, поляки можуть цю карту розігрувати. Тому краще було б нам мати міністерство і офіційно затвердженого міністра, який мав би представницьку функцію брати участь у перемовинах", - сказав Марчук.

Нагадаємо, міністра агрополітики Миколу Сольського Верховна Рада України звільнила з посади 9 травня. Зауважимо, 25 квітня Сольський, якого НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав заяву про відставку у Верховну Раду.

Польське видання Аgropolska написало 13 травня, що Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо вирішення проблеми експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського.