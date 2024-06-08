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Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до вересня
За наявною інформацією, польські фермери планують заблокувати рух у напрямку польського пункту пропуску "Медика", що розташований навпроти українського "Шегині".
Про це повідомляє ДПСУ.
Акція протесту може розпочатися 9 червня о 10:00 ранку та триватиме до кінця вересня поточного року.
Причини, через які польські фермери вирішили вдатися до таких радикальних заходів, наразі залишаються невідомими.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів. Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.
Прикордонна служба рекомендує враховувати цю інформацію при плануванні поїздок до Польщі в найближчі кілька місяців та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.
Нагадаємо, 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і припинили пропускати вантажівки на виїзд з України. Проте, вже в ніч на 7 червня фермери завершили блокування руху вантажівок.
Відсутність міністра агрополітики грає на руку полякам у блокаді кордонів
Поляки можуть розігрувати на свою користь відсутність міністра агрополітики в Україні для того, щоб продовжувати блокаду кордонів для українських вантажівок. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
"У нас є в.о. міністра. Але ж звичайно, що в умовах проголосованої особи, в контексті майбутніх перемовин з євроінтеграції і експорту, поляки можуть цю карту розігрувати. Тому краще було б нам мати міністерство і офіційно затвердженого міністра, який мав би представницьку функцію брати участь у перемовинах", - сказав Марчук.
Нагадаємо, міністра агрополітики Миколу Сольського Верховна Рада України звільнила з посади 9 травня. Зауважимо, 25 квітня Сольський, якого НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав заяву про відставку у Верховну Раду.
Польське видання Аgropolska написало 13 травня, що Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо вирішення проблеми експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського.