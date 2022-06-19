Производство новых автомобилей в Европе сократилось на 20%

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), производство новых автомобилей в Европейском Союзе в апреле упало на 20,6%, что стало самым большим падением в этом месяце с начала статистики в 1990 году, если не считать пандемии 2020 года.

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Об этом передает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Падение рынка произошло из-за нарушения цепочек снабжения, от которых автопром очень зависит.

В прошлом месяце в ЕС количество новых регистраций составили 684 тысячи. Наибольшее снижение произошло в Италии, за ней следуют Бельгия (-23,6%), Франция (-22,6%), Германия (-21,5%) и Испания (-12,1%).

Первые четыре месяца этого года для европейского рынка стало худшим временем, за исключением 2020 года.

В 2020 году наибольшее снижение с января по апрель было в Италии (-26,5%), за ней следуют Франция (-18,6%), Испания (-11,8%) и Германия (-9,0%).

Напомним, что Tesla подняла цены на все свои электромобили