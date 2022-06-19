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Виробництво нових автомобілів у Європі скоротилося на 20%
За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), виробництво нових автомобілів у Європейському Союзі у квітні впало на 20,6%, що стало найбільшим падінням цього місяця з початку статистики у 1990 році, якщо не брати до уваги пандемії 2020 року.
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.
Падіння ринку сталося через порушення ланцюжків постачання, від яких автопром дуже залежить.
Минулого місяця в ЄС кількість нових реєстрацій становила 684 тисячі. Найбільше зниження відбулося в Італії, за нею йдуть Бельгія (-23,6%), Франція (-22,6%), Німеччина (-21,5%) та Іспанія (-12,1%).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Перші чотири місяці цього року для європейського ринку стало найгіршим часом, за винятком 2020 року.
У 2020 році найбільше зниження з січня по квітень було в Італії (-26,5%), за нею йдуть Франція (-18,6%), Іспанія (-11,8%) та Німеччина (-9,0%).
Нагадаємо, що Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі.