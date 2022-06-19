Виробництво нових автомобілів у Європі скоротилося на 20%

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), виробництво нових автомобілів у Європейському Союзі у квітні впало на 20,6%, що стало найбільшим падінням цього місяця з початку статистики у 1990 році, якщо не брати до уваги пандемії 2020 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

Падіння ринку сталося через порушення ланцюжків постачання, від яких автопром дуже залежить.

Минулого місяця в ЄС кількість нових реєстрацій становила 684 тисячі. Найбільше зниження відбулося в Італії, за нею йдуть Бельгія (-23,6%), Франція (-22,6%), Німеччина (-21,5%) та Іспанія (-12,1%).

Перші чотири місяці цього року для європейського ринку стало найгіршим часом, за винятком 2020 року.

У 2020 році найбільше зниження з січня по квітень було в Італії (-26,5%), за нею йдуть Франція (-18,6%), Іспанія (-11,8%) та Німеччина (-9,0%).

Нагадаємо, що Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі.