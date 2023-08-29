Техническая интеграция украинской железной дороги в ЕС зависит от целого ряда системных реформ – британский журналист Крис Уайт

Украина имеет колоссальный транзитно-логистический потенциал, который принесет огромную пользу экономике ЕС, но техническая интеграция украинской железной дороги в ЕС зависит от целого ряда системных реформ, которые будут в первую очередь требовать устранения российского следа в железнодорожной отрасли.

Об этом отмечает бывший журналист Daily Mail и пресс-секретарь Консерваторов Великобритании в Европейском парламенте в Брюсселе и Страсбурге Крис Уайт в своем материале, опубликованном Brusselsreport:

"До начала полномасштабной войны функционирование украинской железной дороги серьезно зависело от российских стандартов, правил и норм эксплуатации подвижных составов, организации производства и т.д. инспекционного контроля регулятором".

В то же время владелица промышленно-инвестиционной группы компаний Aurum Group Алена Лебедева в комментарии к статье отметила, что украинский бизнес давно готов к внедрению собственного производства, если собственно будет воля Укрзализныци:

"Единственной причиной промедления с отладкой собственного производства является отсутствие утвержденной технической документации от Укрзализныци, несмотря на то, что такая техническая документация уже давно разработана. Поэтому возникает вопрос - "измена или халатность?" Ведь это невозможно реализовать без участия (или бездействия) Укрзализныци, а точнее ее филиала – НДКТИ, поскольку использование отдельными компаниями российских комплектующих в производстве вагонов не могло обойти ее внимание".

При этом Алена Лебедева подчеркнула необходимость технической интеграции Укрзализныци в стандарты ЕС:

"Есть много важных вопросов, требующих быстрого и безотлагательного реагирования в условиях войны. К сожалению, сейчас большинство подвижного состава не пригодно для пассажирских перевозок. Значительная часть подвижного состава нуждается не в косметическом, а в капитальном ремонте с установкой систем кондиционирования и биотуалетов. Так же, как инфраструктуру, необходимо восстановить вагонно-локомотивный парк, а для того чтобы двигаться вперед, нам нужно получить собственный продукт, и это – первоочередная необходимость, с которой связаны более глобальные процессы - процессы интеграции украинской железной дороги в ЕС".

Какими бы серьезными ни были вызовы украинской железной дороги, у нее есть все необходимые производственные и интеллектуальные мощности, чтобы стать самодостаточной, но все зависит от совместных усилий бизнеса и власти, отмечает Крис Уайт.

"Однако когда это произойдет - вопрос риторический, ведь зависит не только от желания производителей и украинских предприятий двигаться вперед, но и воли власти и руководителей в должностных кабинетах Укрзализныци, которая остается государственной монополией, так или иначе определяющей работу всей отрасли".

Как сообщали СМИ ранее, в феврале 2023 года Укрзализныця начала программу "Железная украинизация", цель которой состоит в лишении имперских и российских названий, меток и изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Согласно публичным данным Гостаможслужбы, несмотря на запрет Кабинета министров, общий импорт товаров из России за 7 месяцев 2023 года составил $3,5 млн, из которых львиная доля, а именно $2,67 млн, состоит именно из продукции для железной дороги.

Источник фото: ua.depositphotos.com