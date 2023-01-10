Треть импорта в Украину обеспечили международные автомобильные перевозчики

Из-за войны и блокады портов в 2022 году на первый план в торговле вышла логистика. Более 30 млн. тонн импортных товаров за прошлый год было доставлено в Украину, из них почти 11 млн. тонн – грузовиками.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что объем импорта стремительно увеличивался с марта по май 2022 года. В настоящее время отрасли удалось вернуться к объему международных автомобильных грузовых перевозок, которые Украина имела до полномасштабного вторжения России.

С мая до последнего дня года объем импортных товаров, ввезенных в страну автотранспортом, постоянно и постепенно увеличивался.

На втором месте по объему ввезенного в страну импорта железная дорога (9,89 млн. тонн), а на третьем морской транспорт (7,16 млн. тонн).

Лидером в экспорте товаров по итогам прошлого года стал морской транспорт с 53,86 млн. тонн. На втором месте – железная дорога (33,73 млн тонн). На третьем – автомобильный транспорт (12 млн тонн).

Всего в 2022 году Украина экспортировала почти 99,8 млн. тонн товаров и импортировала более 30,34 млн. тонн товаров. Стоимость экспорта составила почти 44,2 млрд долл., а импорта – более 54,5 млрд дол.

Ключевыми факторами нормализации торговой логистики в 2022 году стали:

заключение с ООН и Турцией "Зерновой инициативы", позволившей разблокировать порты Большой Одессы

подписание Соглашения о либерализации грузовых автомобильных перевозок из ЕС

развитие пограничной инфраструктуры, в частности, увеличение пропускной способности существующих автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, а также открытие новых

наращивание грузоперевалки в портах Дунайского портового кластера.

Напомним, ранее в Минэкономике рассказали, что лидером экспорта по деньгам (и по объему) из Украины является кукуруза . Экспорт этой товарной группы составил 24,99 млн. тонн, стоимостью 5,94 млрд. долларов.