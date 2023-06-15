Украинская компания «Автомагистраль-Юг» строит уже второй крупный объект в Молдове

Украинская дорожная компания «Автомагистраль-Юг» заключила контракт на строительство участка стратегической автотрассы М3 между Кишиневом и дунайским портом Джурджулешты. Проект финансируется на средства ЕБРР.

В 2006 году Украина передала Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута и открыла нашим соседям выход в Черное море. Так образовался дунайский порт Джурджулешты, из которого в столицу страны теперь движется плотный поток грузовиков.

Начиная с 2019 года «Автомагистраль-Юг» провела реконструкцию и строительство 85 км трассы М3 Кишинев-Джурджулешты. В рамках проекта было построено и отремонтировано более десяти мостов. Разбитая и опасная старая дорога, проходившая через местность со сложным рельефом, превратилась в современное комфортное шоссе с полным комплексом сопутствующей инфраструктуры.

Но осталась единственная проблема. М3 проходит через город Вулканешты, что создает неудобства как для транспорта, так и местных жителей. Новый участок дороги позволит перенаправить транспортный поток за пределы города.

"Жителям города больше не придется терпеть шум от большегрузного транспорта, а также уменьшится загрязнение воздуха в городе", - заявила во время церемонии подписания контракта министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

Для «Автомагистраль-Юг» новый проект – это фактически продолжение первого проекта.

В конце прошлого года компания сдала в эксплуатацию первый 54-километровый участок трассы М3 и открыла движение по трассе. В этом году украинские дорожники завершили дополнительные работы на двух других участках протяженностью 21 и 11 километров как раз неподалеку от города Вулканешты. На этой неделе здесь финишировали последние асфальтобетонные работы. В настоящее время продолжается нанесение разметки. В компании объясняют, что впервые в Молдове применяют уже привычную для украинских дорог технологию холодного пластика, что гарантирует высокий уровень износостойкости и безопасности.

«Наше тендерное предложение оказалось лучше – иначе и не могло быть, – комментирует подписание контракта генеральный директор «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев.

По его словам, победа компании обусловлена не только лучшим ценовым предложением. И заказчик строительства, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже убедились в том, что «Автомагистраль-Юг» четко соблюдает обязательства и гарантирует высокое качество работ. Кроме того, в городе Вулканешты уже работает производственная база "Автомагистраль-Юг". Недавно дополнительно к асфальтобетонному заводу и почвосмесительной установке там смонтирован новый цементобетонный завод. В Молдове находится парк техники компании, сформирована профессиональная команда специалистов.

«Работы по новому контракту стартуют уже в сентябре. Есть пожелания наших уважаемых коллег завершить проект на полгода раньше. Поэтому планируем сдать новый путь в эксплуатацию уже в середине 2025 года. Для нас сотрудничество с Молдовой является стратегическим направлением развития, которое открывает возможность выхода на рынки других европейских стран», – объясню Тимофеев.

Он отмечает, что даже во время войны в «Автомагистраль-Юг» в Украине есть достаточный объем работы. Компания отстраивает мосты в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, реализует обширную программу аварийных ремонтов по всей стране в рамках эксплуатационного содержания дорог, строит защитные сооружения для энергетики, создала ряд стратегических объектов для Военно-воздушных сил Украины. Однако возможности и масштаб компании гораздо больше.

«Для нас сегодня выход на внешние европейские рынки – это очень важно, ведь в условиях войны украинский рынок не позволяет задействовать огромный потенциал компании», – отмечает Тимофеев.