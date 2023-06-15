Українська компанія «Автомагістраль-Південь» будує вже другий великий об’єкт у Молдові

Українська дорожня компанія «Автомагістраль-Південь» уклала контракт на будівництво ділянки стратегічної автотраси М3 між Кишиневом та дунайським портом Джурджулешти. Проєкт фінансується за кошти ЄБРР.

У 2006 році Україна передала Молдові 430 метрів узбережжя Дунаю і Пруту та відкрила нашим сусідам вихід до Чорного моря. Так утворився дунайський порт Джурджулешти, з якого у столицю країни тепер рухається щільний потік вантажівок.

Починаючи з 2019 року «Автомагістраль-Південь» провела реконструкцію та будівництво 85 км траси М3 Кишинів-Джурджулешти. У межах проєкту було збудовано та відремонтовано понад 10 мостів. Розбита та небезпечна стара дорога, яка проходила через місцевість із складним рельєфом, перетворилася на сучасне комфортне шосе з повним комплексом супутньої інфраструктури.

Але залишилась єдина проблема. М3 проходить через місто Вулканешти, що створює незручності як для транспорту, та і для місцевих мешканців. Нова ділянка дороги дозволить перенаправити транспортний потік за межі міста.

«Мешканцям міста більше не доведеться терпіти шум від великовантажного транспорту, а також зменшиться забруднення повітря в місті», – заявила під час церемонії підписання контракту міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Для «Автомагістраль-Південь» новий проєкт - це фактично продовження першого проєкту.

Наприкінці минулого року компанія здала в експлуатацію першу 54-кілометрову ділянку траси М3 та відкрила рух трасою. У цьому році українські дорожники завершили додаткові роботи на двох інших ділянках довжиною 21 та 11 кілометрів якраз неподалік від міста Вулканешти. Цього тижня тут фінішували останні асфальтобетонні роботи. Наразі триває нанесення розмітки. В компанії пояснюють, що вперше в Молдові застосовують вже звичну для українських доріг технологію холодного пластика, що гарантує високий рівень зносостійкості та безпеки.

«Наша тендерна пропозиція виявилась кращою - інакше і не могло бути, - коментує підписання контракту генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

За його словами, перемога компанії обумовлена не лише найкращою ціновою пропозицією. І замовник будівництва, і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже пересвідчились у тому, що «Автомагістраль-Південь» чітко дотримується зобов’язань та гарантує високу якість робіт. Крім того, у місті Вулканешти вже працює виробнича база «Автомагістраль-Південь». Нещодавно додатково до асфальтобетонного заводу і ґрунтозмішувальної установки там змонтований новий цементобетоний завод. В Молдові знаходиться парк техніки компанії, сформована професійна команда фахівців.

«Роботи за новим контрактом стартують вже у вересні. Є побажання наших шановних колег завершити проєкт на півроку раніше. Тому плануємо здати нову дорогу в експлуатацію вже в середині 2025 року. Для нас співпраця з Молдовою є стратегічним напрямом розвитку, який відкриває можливість виходу на ринки інших європейських країн», - поясню Тимофеєв.

Він зазначає, що навіть під час війни у «Автомагістраль-Південь» в Україні є достатній обсяг роботи. Компанія відбудовує мости у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях, реалізує велику програму аварійних ремонтів по всій країні в рамках експлуатаційного утримання автошляхів, будує захисні споруди для енергетики, створила низку стратегічних об’єктів для Військово-повітряних сил України. Проте можливості та масштаб компанії набагато більші.

«Для нас сьогодні вихід на зовнішні європейські ринки - це дуже важливо, адже в умовах війни український ринок не дозволяє задіяти величезний потенціал компанії», - зазначає Тимофеєв.