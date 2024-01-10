«Умный автовокзал» – инновационное автостанционное решение для Украины от Олега Мищенка

В Украине начат новый инновационный период автобусных перевозок - на Центральном автовокзале Киева реализовано первое в стране автостанционное решение «Умный автовокзал»

Проект «Умный автовокзал», который инициировал и воплотил владелец компании «Укрпас» (официальный онлайн-сервис по продаже билетов на автобус по Украине, Европе и США) Олег Мищенко, предусматривает полную автоматизацию работы автостанций, что, в свою очередь, предусматривает прозрачное обращение средств, автоматизированную работу всех доступных для пассажиров сервисов на автовокзале, а также комфортную и быструю работу автобусных перевозчиков.

Об автобусном рынке Украины

На сегодняшний день немалое количество автобусных станций в Украине функционирует по устаревшим принципам, часто с высоким уровнем неорганизованности. На некоторых автовокзалах до сих пор можно увидеть выписанные автобусные билеты от руки, а на входе в туалет - человека, который собирает средства за проход, а вместо автоматических ворот или шлагбаумов - мужчину со шнурком. Это, к слову, не только об автостанциях, но и о железнодорожном транспорте.

Несуществующие или недостаточно развитые системы цифровизации приводят к потерям потенциального дохода, повышению коррупционных рисков, а также неудобствам для пассажиров. Одна из основных проблем — это, конечно, нелегальные перевозчики, которые избегают уплаты налогов, продают билеты непонятно где и только за наличные деньги, и не всегда соблюдают стандарты безопасности и не гарантируют защиту в случае несчастного случая.

Олег Мищенко, владелец компании «Укрпас»

Однако Украина цифровизируется. Сегодня мы можем назвать ряд цифровых инструментов, которые существенно помогают украинцам: Действие, банковские и коммерческие приложения, сервисы перевозок. Так почему инновации должны проходить мимо автобусного рынка?

Собственно, идея создать " умный автовокзал " пришла как раз после предложения от "Киевпассервиса" (в собственности компании 24 автостанции в Киеве и области) присоединиться к реконструкции Центрального автовокзала Киева. Компания «Укрпас» разработала и ввела концепцию «Умного автовокзала». Этот проект первый в Украине с точки зрения использования цифровых технологий на автобусных станциях.

Ключевые элементы «Умного автовокзала»

Так что такое цифровое автостанционное решение для автостанций и предполагающих нововведения.

Полная автоматизация процессов на автостанции. Основная идея разумного автовокзала заключается в использовании IT-решений для автоматизации всех процессов: от заезда автобусов до прохода пассажиров на перрон.

Основная идея разумного автовокзала заключается в использовании IT-решений для автоматизации всех процессов: от заезда автобусов до прохода пассажиров на перрон. Контроль и безопасность. Автоматические шлагбаумы, оборудованные системой распознавания номеров автобусов, обеспечивают контроль над въездом/выездом только легальных перевозчиков. Это также повышает уровень безопасности на автостанциях.

Автоматические шлагбаумы, оборудованные системой распознавания номеров автобусов, обеспечивают контроль над въездом/выездом только легальных перевозчиков. Это также повышает уровень безопасности на автостанциях. Современные услуги для пассажиров. Включение камер хранения, зарядных станций, комнат по уходу за ребенком, а также точек самообслуживания по продаже кофе и снеков.

Включение камер хранения, зарядных станций, комнат по уходу за ребенком, а также точек самообслуживания по продаже кофе и снеков. Электронная продажа билетов. Кассы автовокзалов и специально разработанные терминалы позволяют приобрести билеты в любой город Украины, Европы и США, как на автобус, так и на другие виды транспорта.

Кассы автовокзалов и специально разработанные терминалы позволяют приобрести билеты в любой город Украины, Европы и США, как на автобус, так и на другие виды транспорта. Дополнительные инновации. Разработка приложения для водителей, позволяющая продавать билеты и вести честный учет, а также планы создания финансового учреждения для расчетов с перевозчиками.

Воздействие на легализацию автобусного рынка

Умный автовокзал — это весомый шаг на пути к легализации рынка автобусных перевозок и предотвращению работы нелегальных перевозчиков. По предварительным оценкам это будет способствовать увеличению налоговых поступлений, повышению безопасности и комфорта пассажиров, а также обеспечению более прозрачной и эффективной работы автостанций. Предполагается, что такие изменения могут помочь пополнить бюджет Украины более чем на 1 млрд грн в год.

Пилотный проект на Центральном автовокзале Киева уже показывает первые положительные результаты и уже внедряется на других автостанциях столицы. Переговоры ведутся с разными министерствами для внедрения этих изменений на национальном уровне.

Инициатива Олега Мищенко становится образцом для инноваций в сфере пассажирского транспорта Украины. Умный автовокзал не просто модернизирует автобусные станции, но указывает на возможности цифровой трансформации в более широком контексте национальной инфраструктуры.