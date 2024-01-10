«Розумний автовокзал» - інноваційне автостанційне рішення для України від Олега Міщенка

В Україні започатковано новий інноваційний період автобусних перевезень - на Центральному автовокзалі Києва реалізовано перше в країні автостанційне рішення «Розумний автовокзал»

Проект «Розумний автовокзал», який ініціював та втілив власник компанії «Укрпас» (офіційний онлайн-сервіс із продажу квитків на автобус по Україні, Європі та США) Олег Міщенко, передбачає повну автоматизацію роботи автостанцій, що, в свою чергу, передбачає прозорий обіг коштів, автоматизовану роботу всіх доступних для пасажирів сервісів на автовокзалі, а також комфортну та швидку роботу автобусних перевізників.

Про автобусний ринок України

На сьогодні чимала кількість автобусних станції в Україні функціонує за застарілими принципами, часто з високим рівнем неорганізованості. На деяких автовокзалах досі можна побачити виписані автобусні квитки від руки, а на вході до вбиральні — людину, яка збирає кошти за прохід, а замість автоматичних воріт чи шлагбаумів – чоловіка з шнурком. Це, до слова, не тільки про автостанції, але і про залізничний транспорт.

Неіснуючі або недостатньо розвинені системи цифровізації призводять до втрат потенційного доходу, підвищення корупційних ризиків, а також незручностей для пасажирів. Одна з основних проблем — це, звісно, нелегальні перевізники, які уникають сплати податків, продають квитки незрозуміло де і тільки за готівку, і не завжди дотримуються стандартів безпеки і не гарантують захист у разі нещасного випадку.

Олег Міщенко, власник компанії «Укрпас»

Проте Україна цифровізується. На сьогодні ми можемо назвати ряд цифрових інструментів, які суттєво допомагають українцям: Дія, банківські та комерційні додатки, сервіси перевезень. То чому інновації мають проходити повз автобусний ринок?

Власне, ідея створити «розумний автовокзал» прийшла якраз після пропозиції від «Київпассервісу» (у власності компанії 24 автостанції в Києві та області) приєднатися до реконструкції Центрального автовокзалу Києва. Компанія «Укрпас» розробила і запровадила концепцію «Розумного автовокзалу». Цей проект є першим в Україні з точки зору використання цифрових технологій на автобусних станціях.

Ключові елементи «Розумного автовокзалу»

То що таке цифрове автостанційне рішення для автостанцій і що передбачають нововведення.

Повна автоматизація процесів на автостанції. Основна ідея розумного автовокзалу полягає у використанні IT-рішень для автоматизації всіх процесів: від заїзду автобусів до проходу пасажирів на перон.

Основна ідея розумного автовокзалу полягає у використанні IT-рішень для автоматизації всіх процесів: від заїзду автобусів до проходу пасажирів на перон. Контроль та безпека. Автоматичні шлагбауми, обладнані системою розпізнавання номерів автобусів, забезпечують контроль над в'їздом/виїздом лише легальних перевізників. Також це підвищує рівень безпеки на автостанціях.

Автоматичні шлагбауми, обладнані системою розпізнавання номерів автобусів, забезпечують контроль над в'їздом/виїздом лише легальних перевізників. Також це підвищує рівень безпеки на автостанціях. Сучасні послуги для пасажирів. Включення камер схову, зарядних станцій, кімнат догляду за дитиною, а також точок самообслуговування з продажу кави та снеків.

Включення камер схову, зарядних станцій, кімнат догляду за дитиною, а також точок самообслуговування з продажу кави та снеків. Електронний продаж квитків. Каси автовокзалів та спеціально розроблені термінали дозволяють придбати квитки до будь-якого міста України, Європи та США, як на автобус, так і на інші види транспорту.

Каси автовокзалів та спеціально розроблені термінали дозволяють придбати квитки до будь-якого міста України, Європи та США, як на автобус, так і на інші види транспорту. Додаткові інновації. Розробка додатку для водіїв, що дозволяє продавати квитки та вести чесний облік, а також плани створення фінансової установи для розрахунків із перевізниками.

Вплив на легалізацію автобусного ринку

Розумний автовокзал — це вагомий крок на шляху до легалізації ринку автобусних перевезень та унеможливлення роботи нелегальних перевізників. За попередніми оцінками, це сприятиме збільшенню податкових надходжень, підвищенню безпеки та комфорту пасажирів, а також забезпеченню більш прозорої та ефективної роботи автостанцій. Передбачається, що такі зміни можуть допомогти поповнити бюджет України на понад 1 млрд грн на рік.

Пілотний проект на Центральному автовокзалі Києва вже показує перші позитивні результати та його вже впроваджують на інших автостанціях столиці. Переговори ведуться з різними міністерствами для впровадження цих змін на національному рівні.

Ініціатива Олега Міщенка стає взірцем для інновацій у сфері пасажирського транспорту України. Розумний автовокзал не просто модернізує автобусні станції, але й вказує на можливості цифрової трансформації у більш широкому контексті національної інфраструктури.