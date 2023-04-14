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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Киеве возле метро "Дорогожичи" ограничено движение

В Киеве возле метро "Дорогожичи" ограничено движение
Иллюстрация: Патрульная полиция

На улице Олены Телиги у станции метро "Дорогожичи" в тоннеле частично ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

По информации КГГА, гидрослужбы "Киевавтодора" в течение дня будут очищать систему дождевой канализации в тоннеле и проверят работу насосного оборудования.

Полиция призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее.

Автор:
Михаил Шилин