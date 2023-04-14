В Киеве возле метро "Дорогожичи" ограничено движение

На улице Олены Телиги у станции метро "Дорогожичи" в тоннеле частично ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

По информации КГГА, гидрослужбы "Киевавтодора" в течение дня будут очищать систему дождевой канализации в тоннеле и проверят работу насосного оборудования.

Полиция призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее.