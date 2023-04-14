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Категорія
Транспорт
Дата публікації

В Києві біля метро "Дорогожичі" обмежено рух

В Києві біля метро "Дорогожичі" обмежено рух
Ілюстрація: Патрульна поліція

На вулиці Олени Теліги біля станції метро "Дорогожичі" в тунелі частково обмежено рух автотранспорту.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За інформацією КМДА, гідрослужби "Київавтодору" протягом дня очищатимуть систему дощової каналізації у тунелі та перевірять роботу насосного обладнання.

Поліція закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь.

Автор:
Михайло Шилін