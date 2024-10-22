В морских портах Одесщины усилят меры безопасности

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в портах Одесской области усилят оборону и меры безопасности.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Кулеба подчеркнул, что вопрос безопасности украинских портов, их персонала и судов является первоочередным, поскольку стабильная работа портов Украины является гарантом продовольственной стабильности в мире.

"Ужесточаем оборонные мероприятия в каждом порту. Вводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями", — подчеркнул министр.

По его словам, дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать в себя модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий", – заявил он.

По данным Минразвития, сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 86 судов. Они должны экспортировать около 2 млн тонн грузов.

Сообщается, что во время визита в Одесскую область Кулеба также провел совещание с руководителями портов, профильных госпредприятий и администраций и военными. На нем обсудили функционирование морских портов, защиту критической инфраструктуры и взаимодействие в вопросах защиты береговых объектов и акваторий.

Последние атаки по портам Одесщины

Российская армия днем 14 октября в очередной раз атаковала припортовую инфраструктуру в Одессе баллистической ракетой, в результате чего один человек погиб и еще восемь были ранены.

А 9 октября враг также обстрелял портовую инфраструктуру Одесщины, попав в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Тогда погибли девять человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Все пострадавшие были гражданами Украины.

Вечером 7 октября во время атаки по портовой инфраструктуре агрессор попал в вышеупомянутое судно Optima. Погиб 60-летний украинец – работник частной компании, обрабатывающей грузы. Пятеро иностранцев пострадали.

Во время ракетно-дроновой атаки в ночь с 5 на 6 октября вблизи одного из причалов в морском порту "Южный" получили повреждения гражданское судно Paresa под флагом Карибского островного государства Сент-Китс и Невис.