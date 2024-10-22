У морських портах Одещини посилять безпекові заходи

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що у портах Одеської області посилять оборонні та безпекові заходи.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Кулеба наголосив, що питання безпеки українських портів, їхнього персоналу та суден є першочерговим, оскільки стабільна робота портів України є гарантом продовольчої стабільності у світі.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями", - наголосив міністр

За його словами, також додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – заявив він.

За даними Мінрозвитку наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден. Вони мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів.

Повідомляється, що під час візиту на Одещину Кулеба також провів нараду з керівниками портів, профільних держпідприємств та адміністрацій та військовими. На ній обговорили функціонування морських портів, захист критичної інфраструктури та взаємодію в питаннях захисту берегових об’єктів та акваторій.

Останні атаки по портах Одещини

Російська армія вдень 14 жовтня вчергове атакувала припортову інфраструктуру в Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого одна людина загинула і ще вісім були поранені.

А 9 жовтня ворог також обстріляв портову інфраструктуру Одещини, влучивши у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Тоді загинуло дев'ятеро людей, ще щонайменше восьмеро зазнали поранень. Всі постраждалі були громадянами України.

Ввечері 7 жовтня під час атаки по портовій інфраструктурі агресор влучив у згадане вище судно Optima. Загинув 60-річний українець - працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Пʼятеро іноземців постраждали.

Під час ракетно-дронової атаки у ніч з 5 на 6 жовтня поблизу одного з причалів у морському порту "Південний" зазнало пошкоджень цивільне судно Paresa під прапором карибської острівної держави Сент-Кітс і Невіс.