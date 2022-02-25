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В Харькове остановили часть общественного транспорта
В Харькове городской общественный транспорт курсирует с некоторыми изменениями.
Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, по состоянию на 9:00 25 февраля, не курсируют следующие автобусные маршруты:
– №21 "станция метро "Индустриальная" (автобусный терминал) – поселок Затишье";
– №31 "станция метро "Госпром" – Большая Даниловка";Подписывайтесь на наш YouTube канал
– №50 "площадь Конституции – Пятихатки";
– №59 "станция метро "Индустриальная" (автобусный терминал) – улица Библика, 4-я";
– №64 "станция метро "Тракторный завод" – улица Днестровская";
– №68 "станция метро "Проспект Гагарина – улица Коллекторная";
– №70 "микрорайон "Горизонт" – 9-я поликлиника – улица Зубарева";
– №82 "станция метро "Армейская" – улица Федорцевская";
– №89 "площадь Конституции – парк имени Горького";
– №217 "площадь Конституции – Лозовенькая";
– №224 "улица Довженко – станция метро "Тракторный завод";
– №245 "станция метро "Госпром" – улица Целиноградская";
– №260 "железнодорожная станция "Основа" – станция метро "Защитников Украины";
– №268 "улица Барабашова – улица Владислава Зубенко";
– №280 "станция метро "Тракторный завод" – улица Плитковая".
Также временно не курсируют следующие трамваи: №5, 7, 12, 16, 16-я, 23, 48, 50, 55.
Не ходят троллейбусы: №25, 34, 40, 42, 46, 47 и 55.
Остальной общественный транспорт работает.