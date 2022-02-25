В Харькове остановили часть общественного транспорта

В Харькове городской общественный транспорт курсирует с некоторыми изменениями.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, по состоянию на 9:00 25 февраля, не курсируют следующие автобусные маршруты:

– №21 "станция метро "Индустриальная" (автобусный терминал) – поселок Затишье";

– №31 "станция метро "Госпром" – Большая Даниловка";

– №50 "площадь Конституции – Пятихатки";

– №59 "станция метро "Индустриальная" (автобусный терминал) – улица Библика, 4-я";

– №64 "станция метро "Тракторный завод" – улица Днестровская";

– №68 "станция метро "Проспект Гагарина – улица Коллекторная";

– №70 "микрорайон "Горизонт" – 9-я поликлиника – улица Зубарева";

– №82 "станция метро "Армейская" – улица Федорцевская";

– №89 "площадь Конституции – парк имени Горького";

– №217 "площадь Конституции – Лозовенькая";

– №224 "улица Довженко – станция метро "Тракторный завод";

– №245 "станция метро "Госпром" – улица Целиноградская";

– №260 "железнодорожная станция "Основа" – станция метро "Защитников Украины";

– №268 "улица Барабашова – улица Владислава Зубенко";

– №280 "станция метро "Тракторный завод" – улица Плитковая".

Также временно не курсируют следующие трамваи: №5, 7, 12, 16, 16-я, 23, 48, 50, 55.

Не ходят троллейбусы: №25, 34, 40, 42, 46, 47 и 55.

Остальной общественный транспорт работает.