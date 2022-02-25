У Харкові зупинили частину громадського транспорту

У Харкові міський громадський транспорт курсує із деякими змінами.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, станом на 9.00 25 лютого не курсують наступні автобусні маршрути:

– №21 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – селище Затишшя";

– №31 "станція метро "Держпром" – Велика Данилівка";

– №50 "площа Конституції – П'ятихатки";

– №59 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – вулиця Бібліка, 4-а";

– №64 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Дністровська";

– №68 "станція метро "Проспект Гагаріна – вулиця Колекторна";

– №70 "мікрорайон "Горизонт" – 9-а поліклініка – вулиця Зубарєва";

– №82 "станція метро "Армійська" – вулиця Федорцевська";

– №89 "площа Конституції – парк імені Горького";

– №217 " Площа Конституції – Лозовенька " ;

– №224 "вулиця Довженка – станція метро "Тракторний завод";

– №245 "станція метро "Держпром" – вулиця Цілиноградська";

– №260 "залізнична станція "Основа" – станція метро "Захисників України";

– №268 "вулиця Барабашова – вулиця Владислава Зубенка";

– №280 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Плиткова".

Також тимчасово не курсують такі трамваї: №5, 7, 12, 16, 16-та, 23, 48, 50, 55.

Не ходять тролейбуси: №25, 34, 40, 42, 46, 47 та 55.

Решта громадського транспорту працює.