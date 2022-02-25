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У Харкові зупинили частину громадського транспорту
У Харкові міський громадський транспорт курсує із деякими змінами.
Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, станом на 9.00 25 лютого не курсують наступні автобусні маршрути:
– №21 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – селище Затишшя";
– №31 "станція метро "Держпром" – Велика Данилівка";Підписуйтеся на наш YouTube канал
– №50 "площа Конституції – П'ятихатки";
– №59 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – вулиця Бібліка, 4-а";
– №64 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Дністровська";
– №68 "станція метро "Проспект Гагаріна – вулиця Колекторна";
– №70 "мікрорайон "Горизонт" – 9-а поліклініка – вулиця Зубарєва";
– №82 "станція метро "Армійська" – вулиця Федорцевська";
– №89 "площа Конституції – парк імені Горького";
– №217 " Площа Конституції – Лозовенька " ;
– №224 "вулиця Довженка – станція метро "Тракторний завод";
– №245 "станція метро "Держпром" – вулиця Цілиноградська";
– №260 "залізнична станція "Основа" – станція метро "Захисників України";
– №268 "вулиця Барабашова – вулиця Владислава Зубенка";
– №280 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Плиткова".
Також тимчасово не курсують такі трамваї: №5, 7, 12, 16, 16-та, 23, 48, 50, 55.
Не ходять тролейбуси: №25, 34, 40, 42, 46, 47 та 55.
Решта громадського транспорту працює.