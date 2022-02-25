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Транспорт
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У Харкові зупинили частину громадського транспорту

У Харкові зупинили частину громадського транспорту
Фото: прес-служба Харківської міськради

У Харкові міський громадський транспорт курсує із деякими змінами.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, станом на 9.00 25 лютого не курсують наступні автобусні маршрути:

№21 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – селище Затишшя";

№31 "станція метро "Держпром" – Велика Данилівка";

№50 "площа Конституції – П'ятихатки";

№59 "станція метро "Індустріальна" (автобусний термінал) – вулиця Бібліка, 4-а";

№64 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Дністровська";

№68 "станція метро "Проспект Гагаріна – вулиця Колекторна";

№70 "мікрорайон "Горизонт" – 9-а поліклініка – вулиця Зубарєва";

№82 "станція метро "Армійська" – вулиця Федорцевська";

№89 "площа Конституції – парк імені Горького";

№217 " Площа Конституції – Лозовенька " ;

№224 "вулиця Довженка – станція метро "Тракторний завод";

№245 "станція метро "Держпром" – вулиця Цілиноградська";

№260 "залізнична станція "Основа" – станція метро "Захисників України";

№268 "вулиця Барабашова – вулиця Владислава Зубенка";

№280 "станція метро "Тракторний завод" – вулиця Плиткова".

Також тимчасово не курсують такі трамваї: №5, 7, 12, 16, 16-та, 23, 48, 50, 55.

Не ходять тролейбуси: №25, 34, 40, 42, 46, 47 та 55.

Решта громадського транспорту працює.

Автор:
Дмитро Нарожний