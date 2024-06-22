"Агентство оборонных закупок" стало крупнейшим покупателем дронов на Prozorro

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины является самым крупным заказчиком беспилотников в системе Prozorro. По данным электронной системы публичных закупок, с начала 2024 года через конкурентные торги были закуплены дроны DJI Mavic 3E и 3T на сумму 2,5 млрд грн.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

Этот показатель составляет более 40% от общей суммы сделок на дроны в конкурентных закупках на Prozorro.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, в условиях современной войны преимущество часто определяет результат, поэтому закупка беспилотников является одним из ключевых приоритетов.

"Для того чтобы наши военные имели все необходимое вовремя, мы должны эффективно использовать ресурсы. При закупке удалось сэкономить 187 млн грн", - сообщил Клименков.

Также сообщается, что при закупке этих дронов "Агентство оборонных закупок" использует специальное рамочное соглашение в системе Prozorro. Это позволяет скрыть чувствительную информацию об участниках тендера, одновременно обеспечивая возможность поставщикам пройти квалификацию и участвовать в любой момент. В среднем на закупках дронов DJI Mavic 3E и 3T соревновались по 4 участника.

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова пояснила, что для агентства была важна не только максимальная эффективность при закупках дронов, в связи с чем использовали систему Prozorro, но и обеспечение надежной поставки.

"В результате мы провели 94 тендера на небольшие партии "мавиков", и по итогам конкурентных торгов поставщиками стали 18 компаний", - отметила она.

Руководитель "Агентства" также добавила, что эти мероприятия направлены на обеспечение украинских военных необходимой техникой для выполнения задач на фронте, одновременно обеспечивая экономию и эффективное использование государственных средств.

5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Напомним, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.

Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.

В мае сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Фото: ua.depositphotos.com