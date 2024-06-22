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- Война в Украине
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"Агентство оборонных закупок" стало крупнейшим покупателем дронов на Prozorro
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины является самым крупным заказчиком беспилотников в системе Prozorro. По данным электронной системы публичных закупок, с начала 2024 года через конкурентные торги были закуплены дроны DJI Mavic 3E и 3T на сумму 2,5 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Этот показатель составляет более 40% от общей суммы сделок на дроны в конкурентных закупках на Prozorro.
По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, в условиях современной войны преимущество часто определяет результат, поэтому закупка беспилотников является одним из ключевых приоритетов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Для того чтобы наши военные имели все необходимое вовремя, мы должны эффективно использовать ресурсы. При закупке удалось сэкономить 187 млн грн", - сообщил Клименков.
Также сообщается, что при закупке этих дронов "Агентство оборонных закупок" использует специальное рамочное соглашение в системе Prozorro. Это позволяет скрыть чувствительную информацию об участниках тендера, одновременно обеспечивая возможность поставщикам пройти квалификацию и участвовать в любой момент. В среднем на закупках дронов DJI Mavic 3E и 3T соревновались по 4 участника.
Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова пояснила, что для агентства была важна не только максимальная эффективность при закупках дронов, в связи с чем использовали систему Prozorro, но и обеспечение надежной поставки.
"В результате мы провели 94 тендера на небольшие партии "мавиков", и по итогам конкурентных торгов поставщиками стали 18 компаний", - отметила она.
Руководитель "Агентства" также добавила, что эти мероприятия направлены на обеспечение украинских военных необходимой техникой для выполнения задач на фронте, одновременно обеспечивая экономию и эффективное использование государственных средств.
5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ
Напомним, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.
В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.
Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.
Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.
В мае сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.
Фото: ua.depositphotos.com