"Агенція оборонних закупівель" стала найбільшим покупцем дронів на Prozorro

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України є найбільшим замовником безпілотників у системі Prozorro. За даними електронної системи публічних закупівель, з початку 2024 року через конкурентні торги було закуплено дрони DJI Mavic 3E та 3T на суму 2,5 млрд грн.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що цей показник становить понад 40% від загальної суми угод на дрони у конкурентних закупівлях на Prozorro.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, в умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з ключових пріоритетів.

"Для того, щоб наші військові мали все необхідне вчасно, ми повинні ефективно використовувати ресурси. Під час закупівлі вдалося зекономити 187 млн грн", – повідомив Кліменков.

Також повідомляється, що при закупівлі цих дронів "Агенція оборонних закупівель" використовує спеціальну рамкову угоду в системі Prozorro. Це дозволяє приховати чутливу інформацію про учасників тендеру, одночасно забезпечуючи можливість для постачальників пройти кваліфікацію та брати участь у будь-який момент. У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова пояснила, що для агенції була важлива не лише максимальна ефективність при закупівлях дронів, у зв'язку з чим використовували систему Prozorro, а й забезпечення надійного постачання.

"У результаті ми провели 94 тендери на невеликі партії "мавіків", і, за підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній", – зазначила вона.

Очільниця "Агенції" також додала, що ці заходи спрямовані на забезпечення українських військових необхідною технікою для виконання завдань на фронті, одночасно забезпечуючи економію та ефективне використання державних коштів.

5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Нагадаємо, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.

У травні повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Фото: ua.depositphotos.com