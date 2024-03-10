Армия страны-агрессора атаковала Украину "шахедами" и ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые в разных областях: как прошли сутки в регионах (ФОТО)

В ночь на 10 марта враг атаковал территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами разного типа. Из-за вражеских обстрелов ранения получили мирные жители в Донецкой, Херсонской областях, а на Харьковщине погиб мужчина. Также произошли разрушения гражданской и промышленной инфраструктуры.

Силами ПВО уничтожены 35 "шахедов" из 39 запущенных

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 марта 2024 года российские оккупанты ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков беспилотников - мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск - рф).

В результате боевой работы сбиты 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

В Донецкой области из-за обстрела ракетами С-300 много раненых

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Очеретино Покровского района ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилое здание. По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке шахедами — повреждены 2 админздания и 2 частных дома.

В Тернах Лиманской общины Краматорского района повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем были окрестности Константиновской общины.

В Торецке Бахмутского района повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Железном — 2 двухэтажки. В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб мирный житель

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Бочково, Бударки, Двуречная, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Гранов, Синьковка. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в с. Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела горели три частных дома, а в г. Волчанск горел торговый павильон. В г. Богодухов совершен обстрел территории оздоровительного лагеря, в результате чего горел микроавтобус и повреждено 1 хозяйственное сооружение. Также вражеские обстрелы произошли в с. Липцы Харьковского района.

В с. Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина.

По Запорожской области армия РФ нанесла 476 ударов

Согласно сообщению главы Запорожской области Ивана Федорова, 476 ударов по 13 населенным пунктам нанесли военнослужащие РФ за минувшие сутки.

В частности, 166 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. Оккупанты били из авиации по Орехову, Новоданиловке и Роботиному, а также совершили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Левадного, Роботиного и Каменского. 297 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Левадного, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области из-за российской агрессии трое раненых

В прошедшие сутки противник обстреливал Станислав, Берислав, Александровку, Осокоровку, Томарино, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Садовое и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 4 многоэтажки и 9 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены учебное заведение, медицинское учреждение и газопровод.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

В Днепропетровской области ударили ракетой по предприятию

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, поздно вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника. Их сбили в Криворожском и Никопольском районах.

Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, лечится дома.

Из-за "прилета" возник пожар. Огонь спасатели уже погасили.

По Никопольщине российские войска трижды ударили из тяжелой артиллерии. Направили и дрон-камикадзе. Громко было в районном центре и Марганецкой общине. Поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили. Там обошлось без погибших и раненых.

Одещину атаковали ударные беспилотники, один из которых попал в промышленный объект

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО. Однако нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов", - говорится в его сообщении.

Из-за попадания одного из беспилотников на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный спасателями. Люди не пострадали.

В Николаевской области из-за ударов беспилотников обесточены два населенных пункта

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 10 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть БпЛА типа Shahed 131/136.

Попаданием на открытой территории "шахеда" повреждена линия электропередач за пределами населенного пункта Снигиревской общины Баштанского района. В результате обесточены два населенных пункта. Ведутся работы по возобновлению электроснабжения, пострадавших нет.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес ракетный удар по окраине населенного пункта Степовской общины. Обошлось без пострадавших.

По территории Сумщины враг бил из минометов и РСЗО

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская (5 взрывов), Великописаревская (13 взрывов), Эсманьская (1 взрыв), Середино-Будская (10 взрывов) общины. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

В Винницкой области обломки "шахедов" повредили объект инфраструктуры

Согласно сообщению главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, из-за чего возник пожар. По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.